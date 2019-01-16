Son Dakika Haberleri: Çok Lezzetli Tahinli Kek Tarifi | Pop Up Pratik Yemek Tarifleri

Çok Lezzetli Tahinli Kek Tarifi | Pop Up Pratik Yemek Tarifleri

54 dakika önce

Tahinli kek tarifi, pratik yemek tarifleri! Lezzetiyle fark yaratacak tahinli kek tarifi yapmak için mutfaktayım. Mis gibi kokan ve yumuşacık çok lezzetli kek tarifini sizlerde öğrenmek ve yapmak istiyorsanız videodaki püf noktalarını kaçırmayın.

Tahinli kek tarifi, pratik yemek tarifleri! Lezzetiyle fark yaratacak tahinli kek tarifi yapmak için mutfaktayım. Mis gibi kokan ve yumuşacık çok lezzetli kek tarifini sizlerde öğrenmek ve yapmak istiyorsanız videodaki püf noktalarını kaçırmayın.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:09 Kaynak: Youtube

Mis, Genel
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