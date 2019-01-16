Çok Lezzetli Tahinli Kek Tarifi | Pop Up Pratik Yemek Tarifleri
54 dakika önce
Tahinli kek tarifi, pratik yemek tarifleri! Lezzetiyle fark yaratacak tahinli kek tarifi yapmak için mutfaktayım. Mis gibi kokan ve yumuşacık çok lezzetli kek tarifini sizlerde öğrenmek ve yapmak istiyorsanız videodaki püf noktalarını kaçırmayın.
Tahinli kek tarifi, pratik yemek tarifleri! Lezzetiyle fark yaratacak tahinli kek tarifi yapmak için mutfaktayım. Mis
gibi kokan ve yumuşacık çok lezzetli kek tarifini sizlerde öğrenmek ve yapmak istiyorsanız videodaki püf noktalarını kaçırmayın.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:09 Kaynak: Youtube
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