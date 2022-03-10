Çok Maksatlı Amfibi Gemi LHD ANADOLU'nun Tersane Teknik Seyri Marmara Denizi'nde gerçekleştirildi - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığının paylaştığı video Milli Savunma Bakanlığı "LHD ANADOLU" çok maksatlı amfibi gemisini resmi Twitter hesabından paylaştı
ANKARA(AA)- 2022 Aralık ayında hizmete girmesi planlanan ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın gücüne güç katacak Çok Maksatlı Amfibi Gemi LHD ANADOLU'nun Tersane Teknik Seyri 7 Mart 2022'de Marmara Denizi'nde gerçekleştirildi
Kaynak: AA
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