Çok Maksatlı Amfibi Gemi LHD ANADOLU'nun Tersane Teknik Seyri Marmara Denizi'nde gerçekleştirildi - Son Dakika
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Çok Maksatlı Amfibi Gemi LHD ANADOLU'nun Tersane Teknik Seyri Marmara Denizi'nde gerçekleştirildi

10.03.2022 20:57

Milli Savunma Bakanlığının paylaştığı video Milli Savunma Bakanlığı "LHD ANADOLU" çok maksatlı amfibi gemisini resmi Twitter hesabından paylaştı ANKARA(AA)- 2022 Aralık ayında hizmete girmesi planlanan ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın gücüne güç katacak Çok Maksatlı Amfibi Gemi LHD...

Milli Savunma Bakanlığının paylaştığı video Milli Savunma Bakanlığı "LHD ANADOLU" çok maksatlı amfibi gemisini resmi Twitter hesabından paylaştı

ANKARA(AA)- 2022 Aralık ayında hizmete girmesi planlanan ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın gücüne güç katacak Çok Maksatlı Amfibi Gemi LHD ANADOLU'nun Tersane Teknik Seyri 7 Mart 2022'de Marmara Denizi'nde gerçekleştirildi

Çok Maksatlı Amfibi Gemi LHD ANADOLU'nun Tersane Teknik Seyri Marmara Denizi'nde gerçekleştirildi
Çok Maksatlı Amfibi Gemi LHD ANADOLU'nun Tersane Teknik Seyri Marmara Denizi'nde gerçekleştirildi
Çok Maksatlı Amfibi Gemi LHD ANADOLU'nun Tersane Teknik Seyri Marmara Denizi'nde gerçekleştirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Marmara Denizi, Milli, Gemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çok Maksatlı Amfibi Gemi LHD ANADOLU'nun Tersane Teknik Seyri Marmara Denizi'nde gerçekleştirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çok Maksatlı Amfibi Gemi LHD ANADOLU'nun Tersane Teknik Seyri Marmara Denizi'nde gerçekleştirildi - Son Dakika
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