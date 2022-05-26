Çok miktarda uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi adliyede - Son Dakika
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Çok miktarda uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi adliyede

26.05.2022 00:58
Çok miktarda uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi adliyede

Samsun'un Bafra ilçesinde çok miktarda uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde çok miktarda uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bir araç takibe alındı. Söz konusu araçta yapılan aramada 2 paket halinde 1 kilogram metamfetamin, 594 adet extacy hap, 155,14 gram skunk ve 39,41 gram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili S.A. ve M.G. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Tragger, Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çok miktarda uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi adliyede - Son Dakika


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