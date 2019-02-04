Son Dakika Haberleri: Çok Nadir Rastlanan Kar Ruloları İngiltere'de Görüntülendi
BBC

Çok Nadir Rastlanan Kar Ruloları İngiltere'de Görüntülendi

1 saat önce

Ender rastlanan bir doğa olayı olan kar ruloları İngiltere'nin güneybatısındaki Marlborough bölgesinde bir çiftçinin tarlasında görüldü.

Çok Nadir Rastlanan Kar Ruloları İngiltere'de Görüntülendi, System.String[]
Ender rastlanan bir doğa olayı olan kar ruloları İngiltere'nin güneybatısındaki Marlborough bölgesinde görüntülendi.

Çiftçi Brian Bayliss, önce tarlasında gördüğü altı kar rulosunun birileri tarafından yapıldığını sandığını söylüyor.

Ancak etrafta ayak izi göremeyince bunun kendiliğinden oluşmuş bir şey olduğunu anladığını anlatıyor.




Rüzgarın ideal hız ve açıda esmesiyle karı yuvarladığı ve silindir şeklindeki kar rulolarını oluşturduğu tahmin ediliyor.

Kar rulolarının ancak hava sıcaklığının sıfır dereceye yakın olduğu dönemlerde ve karın yüzeyinin de hala yapışkan olduğu koşullarda oluşabildiği biliniyor.

Rüzgar zemindeki karı yüzeyden koparıp yuvarlamaya başlıyor ve rüzgarın etkisiyle rulo giderek büyüyor.




51 yaşındaki çiftçi Bayliss, daha önce hiç böyle bir şeyle karşılaşmadığını, rulolara yaklaştığında ortalarının delik olduğunu gördüğünü anlattı.

Bayliss, Cumartesi sabahı çektiği fotoğrafları BBC ile paylaştı.




BBC'nin meteoroloji uzmanı Ian Fergusson, kar rulolarının çok ender rastlandığını, bu doğal yapıların oluşması için ısı, arazi yapısı, kar türü, rüzgar hızı ve açısı gibi pek çok doğal etkenin birlikte çalışması gerektiğini söylüyor.

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BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:24 

İngiltere, Kar, Dünya
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