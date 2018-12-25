Son Dakika Haberleri: Çok Okuyan Meslek Lisesiler Ödüllendirildi

Çok Okuyan Meslek Lisesiler Ödüllendirildi

1 saat önce

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlı okul ve kurumlarda başlatılan 'Kitap Okuma Etkinliği'nde dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Çok Okuyan Meslek Lisesiler Ödüllendirildi, System.String[]
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlı okul ve kurumlarda başlatılan 'Kitap Okuma Etkinliği'nde dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlarda öğrenim gören öğrencilere kitap okumayı sevdirmek, okuma alışkanlığı kazandırmak, okuduğu kitabın anlama seviyesini görmesini sağlamak, güven duygusu geliştirmek, sosyal ve kültürel alanda okulunu temsil etme bilincini kazandırmak amacıyla başlatılan "Kitap Okuma Etkinliği" başlatıldı.

Etkinlik çerçevesinde en fazla kitap okuyan 31 öğrenci arasında sınav yapıldı. Yapılan sınavda, 1. Develi Necmiye ve Mustafa Maslak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi İremnur Değirmenci, 2. İncesu Prof. Dr. Ayten- Mahir ÇAL öğrencisi Dilan Acar, 3. Talas Atatürk MTAL öğrencisi Alper Altunal dereceye girdi.

Dereceye giren öğrenciler İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci tarafından ödüllendirildi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:19 Kaynak: İHA

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