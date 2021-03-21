Çok özel şeflerden çok güzel pizza - Son Dakika

Çok özel şeflerden çok güzel pizza

21.03.2021 09:09
Çok özel şeflerden çok güzel pizza, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında, Bursa'nın en özel şeflerini pizza yapma etkinliğinde buluşturdu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında, Bursa'nın en özel şeflerini pizza yapma etkinliğinde buluşturdu. Önlük ve şapkaları giyen özel şefler, hamur açmaktan, malzemelerin yerleştirilmesine kadar her aşamasını kendi elleriyle yaptıkları pizzaları, etkinliğin sonunda afiyetle yedi.

Bursa'da yaşayan tüm engelli bireylerin, sosyal yaşamın her alanında engelsiz bir şekilde yer alabilmesi amacıyla birbirinden farklı projeleri hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde de çok özel bir etkinliğe imza attı. Bursa Down Kardeşliği Derneği ve Gastro Akademi işbirliğinde düzenlenen pizza yapma etkinliği 12 down sendromlu çocuk ve ailelerinin katılımıyla Gastro Akademi mutfağında gerçekleştirildi.

Etkinlik için özel olarak hazırlanan şef önlüklerini giyip, şapkalarını takan özel şefler, tezgahın başına geçip, İtalyan mutfağı şefi İrfan Yalçın'ın tariflerine göre kendi pizzalarını yaptı. Açtıkları hamurun üzerine malzemeleri büyük bir dikkatle yerleştiren özel şefler, kendi eserleri olan pizzaların fırından çıkmasını da sabırsızlıkla bekledi. Etkinlikte özel şefleri yalnız bırakmayan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız da önlük giyip, pizza yapımında özel şeflere yardımcı oldu. Özel şefler, fırından çıkan ve tamamen kendi el emekleri olan pizzaları afiyetle yedikten sonra, hareketli müzik eşliğinde oyunlar oynayıp, gönüllerince bir gün geçirdi. Güzel pizzaların özel şeflerinden Nefise Kahraman, Melih Bor ve Beyazıt İbiloğlu, bu lezzetli pizzaların tarifini ve nasıl hazırladıklarını da büyük bir heyecanla anlattı.

"Her zaman yanlarındayız"

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız, bu çocukların birer melek olduğunu, ancak bu sürecin görünmeyen kahramanlarının anne babalar olduğunu söyledi. Bu kahraman ailelerin yanında duyarlı bir belediye başkanı, duyarlı bir hükümet ve duyarlı bir Cumhurbaşkanı olduğunu hatırlatan Yıldız, "Ailelerin en büyük kaygısı 'biz öldükten sonra bu çocuklarımıza ne olacak.' Biz bu kaygıyı ortadan kaldırmak için her zaman yanlarındayız. Bu çocuklarımızın kabiliyetlerini ortaya çıkaracak bu tür etkinlikleri önemsiyorum. Onların gözlerindeki ışıltıyı görünce ne kadar doğru bir iş yaptığımızı anlıyoruz" dedi.

Gastro Akademi Kurucusu Recep Hakan Ziya da son 5 yıldır bu tarz sosyal sorumluluk projelerine büyük önem verdiklerini belirterek, "Etkinliğimize katılan tüm kardeşlerimize, bu dünyanın görünen meleklerine teşekkür ediyoruz. Onları senede bir gün değil her gün hatırlamamız gerekiyor. Çünkü bu tedavisi olan bir hastalık değil. Onlar hayatlarını böyle sürdürecek. Bizim onları topluma daha güzel, daha sağlıklı nasıl kazandırabiliriz, onun derdine düşmemiz gerekli" diye konuştu.

Down sendromlu bireylerin topluma kazandırılması noktasında önemli çalışmalara imza atan Bursa Down Kardeşliği Derneği Başkanı Gülay İbiloğlu da down sendromlu çocukların evlere kapatılmaması gerektiğini ve toplumun onları bir birey olarak görmesi gerektiğini vurguladı. Onların da duyguları ve bir hayatları olduğunu ifade eden İbiloğlu, "Bir şeyler yaptıklarında kendilerini çok mutlu hissediyorlar. Sağlık problemleri onları zaten yeterince yıpratıyor. Bu yüzden onlara moral verecek bu etkinlikler çok önemli. Bu çocukların sosyal hayatın içinde olması çok önemli. 21 Mart'ı her zaman hatırlamamız gerekiyor. Ben bu etkinliğe verdikleri destekler nedeniyle Büyükşehir Belediyesi ve Gastro Akademi'ye çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Etkinliğin sonunda özel şeflere, pizza yapımı atölye çalışmasına katılım sertifikaları verildi. - BURSA

Çok özel şeflerden çok güzel pizza
Çok özel şeflerden çok güzel pizza
Çok özel şeflerden çok güzel pizza
Çok özel şeflerden çok güzel pizza
Çok özel şeflerden çok güzel pizza
Çok özel şeflerden çok güzel pizza
Çok özel şeflerden çok güzel pizza

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, 21 Mart, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Çok özel şeflerden çok güzel pizza - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmin raporuna yansıdı: İstanbul'a bahar değil yeniden kar geliyor Al Hilal'de Bafetimbi Gomis, El Kadisiyah ile oynanan maçta baygınlık geçirdi AK Parti'den İstanbul Sözleşmesi yerine Ankara Mutabakatı hamlesi Hangi ilde kaç vaka var? İstanbul'daki koronalı sayısı bir ilçe nüfusu kadar Minik çocuğa şiddet görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı Türkiye Naci Ağbal'ın görevden alınmasını konuşurken ünlü anketçiden bomba iddia: Asıl değişim çarşamba günü Özel hayatı kariyerini bitirmişti! Akıllanmayan futbolcu 2 kadınla ilişki yaşıyor Kayıp ihbarı yapılan karı koca araç içinde başlarından vurulmuş şekilde bulundu
Vekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu'nun Meclis'te gözaltına alınma anı görüntüleri ortaya çıktı Vekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu'nun Meclis'te gözaltına alınma anı görüntüleri ortaya çıktı         
08:44
Vekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu TBMM'de gözaltına alındı Vekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu TBMM'de gözaltına alındı         
08:09
Diyarbakır'ın Şenyayla bölgesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Muş'a bağlandı Diyarbakır'ın Şenyayla bölgesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Muş'a bağlandı         
00:09
Lille'de prim krizi! Futbolcuların maaşları açığa çıktı, Burak ayrıntısı dikkat çekti Lille'de prim krizi! Futbolcuların maaşları açığa çıktı, Burak ayrıntısı dikkat çekti         
23:45
Eski sevgilisi tarafından kaçırılan genç kız, KADES sayesinde kurtarıldı Eski sevgilisi tarafından kaçırılan genç kız, KADES sayesinde kurtarıldı         
22:45
F.Bahçe'den gidişi olay olmuştu! Yıldız futbolcu yeni takımında gole doymuyor F.Bahçe'den gidişi olay olmuştu! Yıldız futbolcu yeni takımında gole doymuyor         
20:01
Kanal İstanbul Projesi'ne devlet garantisi verildi Kanal İstanbul Projesi'ne devlet garantisi verildi         
18:51
Ağbal'ın görevden alınması piyasaları nasıl etkileyecek? Ünlü ekonomistten bomba yorum Ağbal'ın görevden alınması piyasaları nasıl etkileyecek? Ünlü ekonomistten bomba yorum         
17:32
İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin eleştirilere Soylu'dan cevap: Bizi, topluma karşı sorumlu kılan bu sözleşmenin varlığı değildir İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin eleştirilere Soylu'dan cevap: Bizi, topluma karşı sorumlu kılan bu sözleşmenin varlığı değildir         
15:20
Eşiyle yasak aşk yaşadığını düşündüğü için komşusunu öldüren şahıs, müebbet alınca mahkeme başkanına teşekkür etti Eşiyle yasak aşk yaşadığını düşündüğü için komşusunu öldüren şahıs, müebbet alınca mahkeme başkanına teşekkür etti         
15:09
Programlarıyla yıllara damga vuran Esra Ceyhan, değişimiyle yeniden gündem oldu Programlarıyla yıllara damga vuran Esra Ceyhan, değişimiyle yeniden gündem oldu         
14:05
Türkiye feshetti, bir anda gündem oldu! İşte İstanbul Sözleşmesi'ni kabul etmeyen 11 ülke ve gerekçeleri Türkiye feshetti, bir anda gündem oldu! İşte İstanbul Sözleşmesi'ni kabul etmeyen 11 ülke ve gerekçeleri         
13:23
Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, hayvanseverler isyan etti: Videoyu izlemeye devam edemedik Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, hayvanseverler isyan etti: Videoyu izlemeye devam edemedik         
12:16
Borcu olan esnafa müjde! Faizler silinecek, 18 ay taksit yapılacak Borcu olan esnafa müjde! Faizler silinecek, 18 ay taksit yapılacak         
12:16
Erdoğan'ın imzasıyla feshedildi! Peki neydi bu İstanbul sözleşmesi? İşte 5 maddede özeti Erdoğan'ın imzasıyla feshedildi! Peki neydi bu İstanbul sözleşmesi? İşte 5 maddede özeti         
12:03
Erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürülen 17 yaşındaki Gizem'in son görüntüleri ortaya çıktı Erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürülen 17 yaşındaki Gizem'in son görüntüleri ortaya çıktı         
11:35
Rus kadın otel odasındaki işkenceyi bu sözlerle anlattı: Ellerindeki kanımı yalayıp 'Tadı ne güzelmiş' diyordu Rus kadın otel odasındaki işkenceyi bu sözlerle anlattı: Ellerindeki kanımı yalayıp 'Tadı ne güzelmiş' diyordu         
09:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2021 09:19:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çok özel şeflerden çok güzel pizza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei