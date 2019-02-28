Çok Programlı Lisede Zeka Oyunları Sınıfı Açıldı
44 dakika önce
Kırşehir'in Akpınar ilçesinde Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde, akıl ve zeka oyunları sınıfı açıldı.
Kırşehir
'in Akpınar
ilçesinde Çok Programlı Anadolu Lisesi
'nde, akıl ve zeka oyunları sınıfı açıldı.
Akpınar Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde öğrencilerin gelişimine katkı sağlanması amacıyla akıl ve zeka oyunları sınıfı oluşturuldu.
Okulda düzenlenen törende sınıfın açılışını Akpınar Kaymakami Bilal Basrı ve Belediye Başkanı Mustafa Karahan
ile hayırsever Murat Avşar yaptı.
Açılışın ardından Kaymakam Basrı ve beraberindekiler, öğrencilerle zeka oyunu oynadı.
Hayırsever Avşar'a plaket takdim edilen törene, İlçe Müftüsü Abdullah Karaca
ve diğer okulların müdürleri de katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 05:29 Kaynak: AA
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