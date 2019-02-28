Son Dakika Haberleri: Çok Programlı Lisede Zeka Oyunları Sınıfı Açıldı

Çok Programlı Lisede Zeka Oyunları Sınıfı Açıldı

44 dakika önce

Kırşehir'in Akpınar ilçesinde Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde, akıl ve zeka oyunları sınıfı açıldı.

Çok Programlı Lisede Zeka Oyunları Sınıfı Açıldı, System.String[]
Kırşehir'in Akpınar ilçesinde Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde, akıl ve zeka oyunları sınıfı açıldı.

Akpınar Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde öğrencilerin gelişimine katkı sağlanması amacıyla akıl ve zeka oyunları sınıfı oluşturuldu.

Okulda düzenlenen törende sınıfın açılışını Akpınar Kaymakami Bilal Basrı ve Belediye Başkanı Mustafa Karahan ile hayırsever Murat Avşar yaptı.

Açılışın ardından Kaymakam Basrı ve beraberindekiler, öğrencilerle zeka oyunu oynadı.

Hayırsever Avşar'a plaket takdim edilen törene, İlçe Müftüsü Abdullah Karaca ve diğer okulların müdürleri de katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 05:29 Kaynak: AA

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