Çok riskli ilde sıkı denetim - Son Dakika

Sinop Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında Perşembe Pazarı'nda tezgah açan esnafa yönelik HES kodu denetimleri gerçekleştirildi.

Kovid-19 risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Sinop'ta salgın tedbirlerine ilişkin denetimler sürüyor. Sinop'ta, vaka artışı hızının düşürülmesi için bazı ek tedbirler uygulanmaya başlandı. Valilik koordinesinde yapılan çalışmalar kapsamında kentte, filyasyon ekiplerinin sayısı yükseltilerek, günlük yapılan test oranı da artırıldı. Sinop Belediyesi de pazarcı esnafına yönelik ek tedbirler getirdi. Alınan karar çerçevesinde pazarlarda açılan tezgah sayısı yarıya indirildi. Sinop Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında Perşembe Pazarı'nda tezgah açan esnafa yönelik HES kodu denetimleri gerçekleştirildi. Zabıta ekipleri HES kodu denetiminin yanı sıra, maske mesafe ve hijyen konusunda da esnaf ve vatandaşlara hatırlatmalarda bulundu. Yapılan denetim ile ilgili bilgi veren zabıta ekipleri, son dönemde artış gösteren korona virüs oranları nedeniyle denetimlerin sıklaştırıldığını söyledi.

Pazar esnafı ve vatandaşların belirlenen kurallara uyduğu görüldü. - SİNOP