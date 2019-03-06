Çok Sayıda Adrese Eş Zamanlı Narkotik Operasyonu

Bursa'da narkotik polisi, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara ait çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Bursa'da narkotik polisi, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara ait çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.



Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara ait çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar yaptı. Operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı. S.A, Y.O, H.K, H.Y. ve K.T. isimli 5 kişi gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 121 gram metamfetamin, 110 gram bonzai ve bir miktar esrar ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, gözaltına alınan zanlılar adli makamlara sevk edildi. - BURSA

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Arı Kovanı Yüklü Kamyon Devrilince Etrafa Yayılan Arılar Panik Yarattı

Sokak Ortasındaki Demir Dubalı Kavga Kameralara Yansıdı

Deprem Kahini Frank Hoogerbeets: Türkiye'de 8 Şidddetinde Deprem Olacak

Özel Yurtta, Hoca Öğrenciyi Tuvalete Sokarak Dövdü