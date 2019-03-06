Son Dakika Haberleri: Çok Sayıda Adrese Eş Zamanlı Narkotik Operasyonu

Çok Sayıda Adrese Eş Zamanlı Narkotik Operasyonu

1 saat önce

Bursa'da narkotik polisi, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara ait çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Çok Sayıda Adrese Eş Zamanlı Narkotik Operasyonu, System.String[]
Bursa'da narkotik polisi, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara ait çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara ait çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar yaptı. Operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı. S.A, Y.O, H.K, H.Y. ve K.T. isimli 5 kişi gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 121 gram metamfetamin, 110 gram bonzai ve bir miktar esrar ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, gözaltına alınan zanlılar adli makamlara sevk edildi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 01:34 Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Bursa, Narkotik, 3. Sayfa
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