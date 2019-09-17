Son Dakika Haberleri: Çok sayıda asker ve polis hakkında gözaltı kararı
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Çok sayıda asker ve polis hakkında gözaltı kararı

2 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, emniyet birimlerinde daha önce görev yapan 6 emniyet müdürü, 3 komiser, 3 polis ve 2 sivil memur hakkında gözaltına kararı çıkartıldı.

Çok sayıda asker ve polis hakkında gözaltı kararı, System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, emniyet birimlerinde daha önce görev yapan 6 emniyet müdürü, 3 komiser, 3 polis ve 2 sivil memur hakkında gözaltına kararı çıkartıldı. Örgütün haberleşme sistemi ByLock'u kullandıkları belirtilen şüphelilerden 6'sı yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına ilişkin çalışmalarsa sürüyor.

(İHA)

Ankara, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 09:10 Kaynak: İHA
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