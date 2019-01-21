Son Dakika Haberleri: Çok Sayıda Cinsel İçerikli Hap Ele Geçirildi

Çok Sayıda Cinsel İçerikli Hap Ele Geçirildi

21 dakika önce

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri 2 bin 282 adet kaçak cinsel içerikli hap ele geçirdi.

Çok Sayıda Cinsel İçerikli Hap Ele Geçirildi, System.String[]
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri 2 bin 282 adet kaçak cinsel içerikli hap ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri il merkezi Hocaömer Mahallesinde bitkisel ürün satışı yapılan bir işyerinde kaçak ürün satıldığı ihbarı üzerine işyerinde arama yaptı. Gerçekleştirilen aramada 2 bin 282 adet kaçak cinsel içerikli hap ele geçirildi. Haplara el konulurken, işyeri sahibi F.Ç. isimli şahıs gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:14 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Adana'da Açığa Alınan Lise Müdürü, Ahırda Ölü Bulundu 14 Yaşındaki Kızla Metruk Fabrika Binasında Çıplak Yakalanan Sapık Tutuklandı

17 Ayrı Suçtan Aranan Zanlı, Beyoğlu'nda Yakalandı Gözü Dönen Genç, Tıp Öğrencisi Kardeşini Kalbinden Bıçaklayıp Öldürdü, Annesini Yaraladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 11:35:57. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çok Sayıda Cinsel İçerikli Hap Ele Geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]