Çok Sayıda Cinsel İçerikli Hap Ele Geçirildi
21 dakika önce
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri 2 bin 282 adet kaçak cinsel içerikli hap ele geçirdi.
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri 2 bin 282 adet kaçak cinsel içerikli hap ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri il merkezi Hocaömer Mahallesinde bitkisel ürün satışı yapılan bir işyerinde kaçak ürün satıldığı ihbarı üzerine işyerinde arama yaptı. Gerçekleştirilen aramada 2 bin 282 adet kaçak cinsel içerikli hap ele geçirildi. Haplara el konulurken, işyeri sahibi F.Ç. isimli şahıs gözaltına alındı.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:14 Kaynak: İHA
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