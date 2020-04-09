ÇOK SAYIDA EVSİZ ALT GEÇİTTE YAN YANA YATARKEN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

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ÇOK SAYIDA EVSİZ ALT GEÇİTTE YAN YANA YATARKEN GÖRÜNTÜLENDİ
6 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ve Atatürk Havalimanı ile Sancaktepe'de yapımına başlanan biner yataklı salgın hastanelerinde inşaat çalışmaları gece boyu da devam etti.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ve Atatürk Havalimanı ile Sancaktepe'de yapımına başlanan biner yataklı salgın hastanelerinde inşaat çalışmaları gece boyu da devam etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı konuşmada İstanbul'da iki salgın hastanesinin yapılacağını açıklamıştı. Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de inşaatına başlanan biner yataklı iki hastanenin inşaat çalışmaları gece boyu devam etti. Çalışmalarda kamyonlarla yol dolgu malzemesi taşındığı, iş makinelerinin de zemini düzelttiği görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 01:04 Kaynak: DHA
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