Çok sayıda gözaltı var! 59 ilde eş zamanlı narkotik operasyonu - Son Dakika

Çok sayıda gözaltı var! 59 ilde eş zamanlı narkotik operasyonu

25.05.2021 09:01

İstanbul ve Ankara merkezli Türkiye genelinde 59 ilde uyuşturucu operasyonu yapıldı. Operasyonda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Emniyet tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, kenevir bitkisi yetiştirdiği düşünülen 574 zanlının belirlendiği bilgisi ifade edildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon kapsamında Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Beyoğlu ilçelerinde daha önceden tespit edilmiş adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Sabah saat 06.00 sıralarında başlayan operasyonda uyuşturucu satıcıları hedef alındı. Özel Harekat ekipleri de operasyona destek verdi.

ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bayrampaşa'da bir adrese yapılan operasyonda polis köpeğiyle arama yapıldı. Çevrede güvenlik önlemi alan polisler adresi drone uçurarak havadan takibe aldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan çok sayıda şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürdü.

574 ZANLI TESPİT EDİLDİ

EGM'den yapılan yazılı açıklamada Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı görevlilerince yapılan çalışmalar sonucunda; ülke genelinde yasa dışı olarak kapalı alanda esrar maddesi elde etmek maksatlı kenevir bitkisi yetiştirdiği değerlendirilen 574 zanlının tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada "Esrar elde etmek maksatlı yasa dışı kenevir yetiştiriciliğinin önüne geçilebilmesi, işlenen suçların tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılabilmesi ve failleri hakkında yasal işlem yapılabilmesi amacıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde 59 ilimizde, tespit edilen 574 şüpheliye ait 630 adrese, 1213 ekip, 3 bin 644 personel ve 113 narkotik detektör köpeğin katılımı ile eş zamanlı operasyon başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Çok sayıda gözaltı var! 59 ilde eş zamanlı narkotik operasyonu

Uyuşturucu, İstanbul, Narkotik, Kenevir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çok sayıda gözaltı var! 59 ilde eş zamanlı narkotik operasyonu - Son Dakika


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