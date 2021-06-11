Üye Girişi
Çok sayıda gözaltı var! "Nurişler" organize suç örgütüne yönelik 4 ilde operasyon - Son Dakika

Çok sayıda gözaltı var! "Nurişler" organize suç örgütüne yönelik 4 ilde operasyon

11.06.2021 07:38

İstanbul merkezli 4 ilde kamuoyunda "Nurişler" ve "Karagümrük çetesi" olarak tanınan organize suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Örgüt lideri Nuri Ergin'in de aralarında bulunduğu 27 şahsa yönelik 53 adrese yapılan baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından "Karagümrük" ve "Nurişler" (Ergin Kardeşler) çetesi olarak kamuoyunda bilinen organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

'Nurişler' organize suç örgütüne yönelik 4 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var

53 ADRESE BASKIN

Cezaevinde bulunan ve örgütün liderliğini yapan Nuri Ergin'in de aralarında bulunduğu 27 şahsa yönelik 53 ayrı adrese baskın yapıldı. Özel harekat polisleri de operasyona destek verdi. Bahçelievler, Fatih ve Pendik ilçelerinin de aralarında bulunduğu birçok adrese yapılan baskınlarda evler didik arandı. Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi Esenler Sokak'taki bir ev ve Pendik Çamlık mahallesi Lalezar Sitesi'nde bir otomobilde arama yapılarak 2 şahıs gözaltına alındı. Ekiplerin operasyonla ilgili çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

'Nurişler' organize suç örgütüne yönelik 4 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Çok sayıda gözaltı var! Nurişler organize suç örgütüne yönelik 4 ilde operasyon

Emniyet Müdürlüğü, Karagümrük, Nuri Ergin, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çok sayıda gözaltı var! 'Nurişler' organize suç örgütüne yönelik 4 ilde operasyon - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Canlı yayında ortalık karıştı! Eski bakan, milletvekilini tokatladı 07:52 Canlı yayında ortalık karıştı! Eski bakan, milletvekilini tokatladı Ali Koç, takımın iskeletini oluşturan 4 futbolcuyu astronomik bir teklif gelmediği sürece satmayacak 00:37 Ali Koç, takımın iskeletini oluşturan 4 futbolcuyu astronomik bir teklif gelmediği sürece satmayacak Bir garip olay! Yaşlı çifte dehşeti yaşatan gaspçı, hayalet kılığına girip keçi sütü istedi 23:38 Bir garip olay! Yaşlı çifte dehşeti yaşatan gaspçı, hayalet kılığına girip keçi sütü istedi
Ekranların sevilen ismi Asuman Krause geri dönüyor! Aileler Yarışıyor programını sunacak 23:28 Ekranların sevilen ismi Asuman Krause geri dönüyor! Aileler Yarışıyor programını sunacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan akademisyenlerle müsilaj toplantısı! Sonuç bildirgesinde dikkat çeken tavsiyeler 22:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan akademisyenlerle müsilaj toplantısı! Sonuç bildirgesinde dikkat çeken tavsiyeler Sermiyan Midyat'tan 22:01 Sermiyan Midyat'tan "Kanal İstanbul" göndermeli olay Sedat Peker videosu: Vallahi yenileceğiz
'Almanya Türkiye'yi kıskanıyor' yorumuna Alman büyükelçiden yanıt: Zannetmiyorum 21:00 'Almanya Türkiye'yi kıskanıyor' yorumuna Alman büyükelçiden yanıt: Zannetmiyorum İmamoğlu'ndan 18:37 İmamoğlu'ndan "Kanal İstanbul'un temel atma törenine davet edilirseniz gider misiniz?" sorusuna cevap: Temel atma diye bir şey yok

Son Dakika Haberleri
07:52 Canlı yayında ortalık karıştı! Eski bakan, milletvekilini tokatladı
07:51 Deniz Uğur ve Erdinç Gülener dünyaevine girdi
07:44 Son anket sonuçları dikkat çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakın rakibi Mansur Yavaş
07:38 Çok sayıda gözaltı var! "Nurişler" organize suç örgütüne yönelik 4 ilde operasyon
18:43 Macron'a tokat atan Fransız için istenilen ceza: 18 ay hapis
18:17 Nişantaşı'nda başörtülü akademisyene yapılan saldırıya tutuklama talebi
18:16 Fatih Terim'in şart koştuğu transferler için bütçe 50 milyon olmalı
17:59 Yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldüren kadının ifadesi kan dondurdu!
17:42 Yılmaz Vural, Fenerbahçe Başkanı'na seslendi: Ali Bey beni arasın, bu takımı şampiyon yaparım
17:37 Merkez Bankası rezervleri 93 milyar 687 milyon dolar oldu
Deniz Uğur ve Erdinç Gülener dünyaevine girdi Deniz Uğur ve Erdinç Gülener dünyaevine girdi         
07:52
Son anket sonuçları dikkat çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakın rakibi Mansur Yavaş Son anket sonuçları dikkat çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakın rakibi Mansur Yavaş         
07:45
Şanlıurfa'da fuhuş ihbarına giden ekiplere ateş açıldı: 2 polis yaralı Şanlıurfa'da fuhuş ihbarına giden ekiplere ateş açıldı: 2 polis yaralı         
23:47
Mostafa Mohamed, Mısır Milli Takımı formasıyla attığı 2 golle maça damga vurdu Mostafa Mohamed, Mısır Milli Takımı formasıyla attığı 2 golle maça damga vurdu         
23:36
Meteoroloji uyardı! Sağanak yağmur, pazar günü tüm yurtta etkili olacak Meteoroloji uyardı! Sağanak yağmur, pazar günü tüm yurtta etkili olacak         
23:20
Mesut Özil, EURO 2020 karmasında Türkiye'den yalnızca 1 futbolcuya as takımda yer verdi Mesut Özil, EURO 2020 karmasında Türkiye'den yalnızca 1 futbolcuya as takımda yer verdi         
22:11
Spor salonunda büyük skandal! Eğitmen, halter kaldıran kadını kalçalarına dokunarak taciz etti Spor salonunda büyük skandal! Eğitmen, halter kaldıran kadını kalçalarına dokunarak taciz etti         
21:04
Bu nasıl anne! Bebeği ölümden döndü, soğukkanlılığı pes dedirtti Bu nasıl anne! Bebeği ölümden döndü, soğukkanlılığı pes dedirtti         
20:09
Yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldüren kadının ifadesi kan dondurdu! Yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldüren kadının ifadesi kan dondurdu!         
17:59
Mevzide zeybek oynamış! Şehit özel harekat polisinin görüntüleri yürekleri burktu Mevzide zeybek oynamış! Şehit özel harekat polisinin görüntüleri yürekleri burktu         
17:16
MİSİAD Başkanı Feridun Öncel gözaltına alındı! İsmi Sedat Peker'in videolarında geçiyordu MİSİAD Başkanı Feridun Öncel gözaltına alındı! İsmi Sedat Peker'in videolarında geçiyordu         
16:51
Kıraç'ın Milli Takım marşı olay yarattı! Sosyal medya ikiye bölündü Kıraç'ın Milli Takım marşı olay yarattı! Sosyal medya ikiye bölündü         
14:37
Müsilajda skandal yaratacak iddia! Denizlerimize bilerek mi bırakıldı? Müsilajda skandal yaratacak iddia! Denizlerimize bilerek mi bırakıldı?         
13:23
Son dakika: Ağrı'da tonlarca altın ve gümüş rezervi bulundu! Toplam piyasa değeri 1.23 milyar dolar Son dakika: Ağrı'da tonlarca altın ve gümüş rezervi bulundu! Toplam piyasa değeri 1.23 milyar dolar         
13:07
Çift maaş aldığını doğruladı! TRT Genel Müdürü: TRT'den 15.000, Türksat'tan 14.500 lira alıyorum Çift maaş aldığını doğruladı! TRT Genel Müdürü: TRT'den 15.000, Türksat'tan 14.500 lira alıyorum         
11:52
13 yaşındaki kız çocuğunu istismar edip kaçtı! Minibüste yaşanan iğrenç görüntüler ortaya çıktı 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar edip kaçtı! Minibüste yaşanan iğrenç görüntüler ortaya çıktı         
11:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2021 08:27:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çok sayıda gözaltı var! "Nurişler" organize suç örgütüne yönelik 4 ilde operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement