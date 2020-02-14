Çok sayıda gümrük kaçağı araç motoru ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çok sayıda gümrük kaçağı araç motoru ele geçirildi - Son Dakika

Çok sayıda gümrük kaçağı araç motoru ele geçirildi

6 saat önce

Malatya'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda numaraları kazınmış 40 adet kaçak otomobil motoru ele geçirildi.

Çok sayıda gümrük kaçağı araç motoru ele geçirildi, System.String[]

Malatya'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda numaraları kazınmış 40 adet kaçak otomobil motoru ele geçirildi.


Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında Yeni Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerine operasyon yapıldı. Yapılan operasyona gümrük muhafaza ekipleri de katılırken operasyonda 40 adet numaraları kazınmış, değişik markalarda gümrük kaçağı otomobil motoru ele geçirildi. Motorlara el konulurken, iş yeri sahibi hakkında ise 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet' suçundan yasal işlem yapıldığı belirtildi. - MALATYA

Malatya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 05:58 Kaynak: İHA
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