Son Dakika Haberleri: Çok sayıda işçiyi işten çıkartan giyim sektörünün devine protesto
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Çok sayıda işçiyi işten çıkartan giyim sektörünün devine protesto

6 saat önce

Giyim sektörünün önde gelen firmalarından olan ve Türkiye çapında onlarca mağazası bulunan Koton, Türkiye genelinde çok sayıda işçiyi işte çıkartırken, işten çıkartılan işçiler İzmir'deki mağaza önünde durumu protesto etti.

Çok sayıda işçiyi işten çıkartan giyim sektörünün devine protesto, System.String[]

Giyim sektörünün önde gelen firmalarından olan ve Türkiye çapında onlarca mağazası bulunan Koton, Türkiye genelinde çok sayıda işçiyi işte çıkartırken, işten çıkartılan işçiler İzmir'deki mağaza önünde durumu protesto etti.


Giyim sektörünün ünlü mağazalarından Koton'da, iddiaya göre çok sayıda işçi işten çıkarıldı. Mağazalardan Türkiye genelinde 70, İzmir'de de toplamda 14 işçinin işten çıkarıldığı öne sürülürken, Alsancak'ta bulunan firmanın mağazası önünde bir araya gelen işçiler durumu protesto etti. İşten çıkartılan işçiler içinse açıklamayı Türk-İş'e bağlı Koop-İş Sendikası yaptı.


Grup adına basın açıklamasını okuyan Koop-İş İzmir Şube Başkanı Umut Başyayla, firmanın çalışanlara yönelik yazılı bir açıklama yayımladığını ifade ederek, uygulamalarının bir kısmına son vereceğini duyurduğunu aktardı. Başyayla, işveren ile sorunların çözümü için masaya oturmak istediklerini ifade ederek, "Arkadaşlarımız işe geri alınana kadar da mücadeleye devam edeceğiz. Buradan işvereni bir kez daha uyarıyor; yanlışından vazgeçmeye, işten çıkardığı arkadaşlarımızı işe geri almaya ve sorunların çözümü için sendikamızla diyalog kurmaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.


Grup daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı. - İZMİR

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 03:06 Kaynak: İHA
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