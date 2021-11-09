Ankara'da çok sayıda kaçak kozmetik ve sağlık ürünü ele geçirildi - Son Dakika

Ankara'nın Çankaya ilçesinde kaçakçılık ekiplerince bir depoya düzenlenen operasyonda, 611 bin 857 kaçak kozmetik ve sağlık ürünü ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şubesi ekipleri, Çankaya ilçesinde bir depoya yönelik operasyon düzenledi.

Depoda yapılan aramada, 40 bin 429 kozmetik ürün, 10 bin 248 serum çözelti, 561 bin 180 gıda takviyesi olmak üzere 611 bin 857 suç unsuru kaçak malzeme ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.