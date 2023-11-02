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3 girişi, çok sayıda odası var! Mağarada kıstırılan gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

3 girişi, çok sayıda odası var! Mağarada kıstırılan gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Son Güncelleme: 02.11.2023 12:10

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde terör yuvalarına operasyonlarına devam ediyor. Mehmetçik, Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 1 kilometre derinlikteki mağaraya girdi. Tünel geçiş yerleri betonla güçlendirilmiş 3 girişli mağarada gri listedeki bir terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Aktürk, "Pençe-Kilit bölgesinde "Çok sayıda odası bulunan, odalar dâhil derinliği 1 kilometre olan, tünel geçiş yerleri betonla güçlendirilmiş ve 3 ayrı girişi olan bir mağara tespit edilmiştir. Burada etkisiz hâle getirilen iki teröristten birinin, Gri Liste'de olduğu tespit edilmiştir." dedi.

"KONTROLLÜ ŞEKİLDE İMHA EDİLDİ"

Aktürk'ün açıklamalarının tamamı şu şekilde: "Pençe-Kilit bölgesinde devam eden operasyonlar ve arama-tarama faaliyetlerinde; çok sayıda odası bulunan, odalar dâhil derinliği 1 kilometre olan, tünel geçiş yerleri betonla güçlendirilmiş ve 3 ayrı girişi olan bir mağara tespit edildi. Burada etkisiz hâle getirilen iki teröristten birinin, Gri Liste'de olduğu belirlendi. Ayrıca, mağarada çok sayıda yaşam malzemesi, mühimmat, termal şemsiye, elektrik kablosu, jeneratör ve patlayıcı ele geçirilmiştir. Tespit edilen mühimmat ve malzemeler METİ Timlerimiz tarafından kontrollü bir şekilde imha edilmiştir. Terör inlerini bir gece ansızın yerle bir etme azim ve kararlılığımız; artan bir etki ve yoğun bir baskıyla sürecek, gereken yer ve zamanda terör yuvaları yok edilmeye devam edilecektir.

87 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİLDİ

Irak ve Suriye'nin kuzeyi dâhil son bir haftada 87 terörist etkisiz hâle getirildi. Böylelikle etkisiz hâle getirilen terörist sayısı bu yıl içinde 1.802'ye, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise 39.145'e ulaştı. Yine, Irak'ın kuzeyinde başarıyla icra edilen Pençe-Kilit Harekâtı'nda bugüne kadar 630 terörist etkisiz hâle getirildi. Değişik çaplarda toplam 1.373 silah ve 766.339 mühimmat ele geçirildi, 2.460 mayın/el yapımı patlayıcı (EYP) tespit ve imha edilmiş, 771 mağara/sığınak kullanılamaz hâle getirildi. Suriye'de harekât alanlarımızda oluşturulan güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik yıl içerisinde gerçekleştirilen 425 taciz ve saldırı girişimine gerekli karşılık verilerek 23'ü son bir haftada olmak üzere 1.321 terörist etkisiz hâle getirildi.

"A400M UÇAKLARI HAVA KUVVETLERİNE TESLİM EDİLDİ"

Bu kapsamda; yardım faaliyetleri, tahliye operasyonları, askerî harekâtlar, personel ve malzeme nakli ile afetlerde hava köprüsü oluşturma gibi geniş bir çerçevede kullanılan A400M uçaklarımızın; Bakanlığımıza bağlı ASFAT ana yükleniciliğinde yürütülen A400M Retrofit Projesi kapsamında işlemleri tamamlanan 5'inci uçağımız 27 Ekim'de Hava Kuvvetlerimize teslim edilmiştir.

Personel ve askerî öğrenci alım ve temin faaliyetlerimiz planlandığı şekilde devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetlerimize "2023 Yılı Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Adayı Temini" başvuruları 07-27 Kasım tarihleri arasında yapılabilecek. Şanlı ordumuzda görev almak isteyen tüm gençlerimizi davet ediyoruz.

"MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MOBİL UYGULAMASI KAMUOYUNA SUNULACAK"

Önümüzdeki hafta içinde hayata geçirmeyi planladığımız Millî Savunma Bakanlığı Mobil Uygulaması ile artık Bakanlığımızın faaliyetleri anlık olarak mobil cihazlar üzerinden kamuoyunun bilgisine sunulacak. Resmî internet sayfamızda yer alan içeriklerin yanı sıra kullanıcıların anlık bildirimler ve duyurulara hızlı erişim sağlayabileceği mobil uygulamada; hazırlanan story ve podcastlerle Bakanlığımızın faaliyetleri anlatılacak, önemli günleri konu alan özel paylaşımlar yapılacak, şimdilik Anıtkabir ve Harbiye Askerî Müzesinde, önümüzdeki süreçte de bütün askerî müzelerimizde 360 derece sanal tur yapılabilecek. Ayrıca, birbirinden özel fotoğraflardan oluşturulmuş duvar kâğıtlarına erişim sağlanabilecek, Personel ve öğrenci alım/temin faaliyetleri ile Askeralma işlemleri dâhil önemli sınav ve başvuruların duyuruları takip edilebilecek, 1853-1928 yılları arasında şehit olan askerlerimizin bilgisinin yer aldığı Şehit Bilgi Kapısı'na erişilebilecek, ilave özel içerikler de yer alacak.

F-16 TEDARİKİ HAKKINDA

(ABD'den F-16 tedarikindeki son durumuna ilişkin) Bir an önce bu sürecin olumlu ve süratli bir şekilde sonuçlanmasını istiyoruz. Bu konunun herhangi bir şarta bağlanmaması gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz."

Milli Savunma Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 3 girişi, çok sayıda odası var! Mağarada kıstırılan gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 3 girişi, çok sayıda odası var! Mağarada kıstırılan gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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