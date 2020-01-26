Çok sayıda tırın yakıt deposu dondu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çok sayıda tırın yakıt deposu dondu - Son Dakika

Çok sayıda tırın yakıt deposu dondu

6 saat önce

Erzurum, Ağrı ve Tunceli'de dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor.

Erzurum, Ağrı ve Tunceli'de dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor.

Erzurum'da soğuk hava nedeniyle süs havuzları buz tuttu, bazı bina ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Sabah saatlerinde vatandaşlar otomobillerini çalıştırmakta zorlandı. Bazıları da araçlarının üzerine battaniye örterek, soğuktan korumaya çalıştı.

Ağrı

Ağrı'da dondurucu soğuklar nedeniyle yakıt depoları donan birçok tır çalışmadı. Sürücüler tırları çalıştırmak için yakıt depolarına sıcak su döktü, depoların altında ateş yaktı.

Çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, dere ve nehirlerin yüzeyi buzla kaplandı.

Tır sürücüsü Mehmet Polat, havaların çok soğuk olduğunu, depoların altında ateş yakarak araçlarını çalıştırabildiklerini söyledi.

Tunceli

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde etkili olan kar ve tipi, mahalle ve köy yollarının kapanmasına neden oldu.

Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı ilçede karla mücadele ekipleri, ilçeye bağlı Koyungölü, Konaklar, Paşadüzü, Burnak ve Gözeler köyünde kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

Çok sayıda tırın yakıt deposu dondu

Tunceli, Erzurum, Sabah, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 12:13 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ depremini önceden bilen Naci Görür'den yeni uyarı! 5 ilde ciddi tehlike
Depremin ardından Çevrimtaş Köyü, hayalet şehre döndü! Tek bir sağlam bina kalmadı Enkazdan 24 saat kurtarılan Yüsra Bebek, kurtarma ekiplerine "acıyor" diye seslenmiş Elazığ'daki 6.8'lik depremin şiddetini gösteren en net görüntüler!

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 19:13:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çok sayıda tırın yakıt deposu dondu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]