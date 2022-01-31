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Çok sayıda uyuşturucu maddeyle yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Çok sayıda uyuşturucu maddeyle yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

31.01.2022 15:20
Çok sayıda uyuşturucu maddeyle yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonda 367,03 gram bonzai, 156 adet reçeteye tabi hap, 7,86 gram metamfetamin, 9,65 gram kenevir tohumu, 2,75 gram tütünle karışık bonzai ele geçirilirken, olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli...

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonda 367,03 gram bonzai, 156 adet reçeteye tabi hap, 7,86 gram metamfetamin, 9,65 gram kenevir tohumu, 2,75 gram tütünle karışık bonzai ele geçirilirken, olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli şahıstan 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramada 367,03 gram bonzai, 156 adet reçeteye tabi hap, 7,86 gram metamfetamin, 9,65 gram kenevir tohumu, 2,75 gram tütünle karışık bonzai, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu madde öğütmede kullanıldığı değerlendirilen el değirmeni, 31 adet uyuşturucu madde paketlemede kullanıldığı değerlendirilen kilitli poşet, 1 adet ruhsatsız tasanca, 3 adet tabanca şarjörü, 11 adet tabanca fişeği ve uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 2 bin 350 TL ele geçirildi.

Operasyon sonucu yakalanan 3 şüpheli şahıstan 2'si tutuklanarak ceza evine gönderildi. - KASTAMONU

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Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu, Narkotik, Bonzai, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çok sayıda uyuşturucu maddeyle yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çok sayıda uyuşturucu maddeyle yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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