Çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirildi - Son Dakika

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığına bağlı ekipler kent merkezinde yaptıkları baskında silah, uyuşturucu ve çok sayıda sim kart ele geçirdi.

Düzce Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışma neticesinde Nusrettin Mahallesinde ikamet eden S.Ö. ve E. Ö. isimli şahısların uyuşturucu madde ve silah ticareti yaptıkları tespit etti. Ardından alınan adli arama kararı ile şahısların ev ve eklentilerinde KOM şube personeli ile birlikte yapılan aramada 2 adet 9 milimetre çapında tabanca, 23 adet 9 milimetre çapında fişek, 2 adet 7,65 milimetrem çapında tabanca fişeği, 5 adet av tüfeği, 1 adet kasatura, 1 adet hançer, 1 adet muşta, 4 adet sentetik uyuşturucu hap, 474 gram kubar esrar, 120,5 gram metamfetamin uyuşturucu madde, 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 445 adet sim kart ele geçirildi. Olayda E.Ö. gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı. - DÜZCE