"Çok Sesli ve Çok Dilli Müzik Korosu"ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri

Konsere, Rektörümüz Prof. Dr. Aydın Durmuş, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İsa Çakmak, üniversitemiz personeli, öğrencileri ve aileleri katıldı.

Çok Sesli ve Çok Dilli Müzik Korosu'nun İstiklal Marşını seslendirmesinin ardından açılış konuşması yapan Rektörümüz Durmuş: "96. yıl dönümünü kutladığımız bu önemli günde "egemenlik kayıtsız şartız milletindir" düsturunun tarihe kayıt olarak geçtiği bu önemli günde çok anlamlı bir konser düzenledik. Emeği geçen tüm akademisyen ve öğrencilerimi kutluyorum. Hepsinin anlından öpüyorum. Koromuz, 14 farklı dilde çok sesli bir konser verecekler. Koromuz 5 yıldır devam eden bir koro ve birçok uluslararası yarışmada ödül aldı. Bu ödüllerden dolayı koromuzda yer alan öğrenci ve personelimizi tek tek kutlarım.Cumhuriyet bizim birlik ve beraberliğimizin göstergesidir. Anadolu bir mozaiktir.Bu mozaiğin arasında çok kuvvetli bir beton var. Bu beton da cumhuriyet betonudur. Kürdü, Türkü, Çerkez'i, Laz'ı, Arap'ı hep birlikte büyük bir millet olmuşuz. Mustafa Kemal Atatürk ne diyor "kendini bu vatana ait hisseden herkes Türk'tür" diyor. Bu artık bir üst kimlik. Burada yok Kürtler, Çerkezler, Lazlar demiyor. Kendini bu vatana ait hisseden, bu vatan için çalışan, gerektiğinde bu vatan için canını veren herkes Türk'tür diyor. Biz bu düstur ile bu vatan için çalışıyoruz. Coğrafyayı görüyorsunuz kan gölü. Coğrafyada ufak ufak devletler oluşturmuşlar ve şimdide onları parçalayıp bölmek istiyorlar. Onun için Allah birlik beraberliğimizi bozmasın. İnşallah daha nice Cumhuriyet Bayramlarını kutlarız" dedi.

14 farklı dilde eser seslendiren Çok Sesli ve Çok Dilli Müzik Korosu'nun dinleyenlerinin yoğun beğenisi ile bir buçuk saatlik bir performansın ardından sona erdi.