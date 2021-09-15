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Çok sevdiği eşi için 'olmaz' denileni başardı - Son Dakika

Çok sevdiği eşi için 'olmaz' denileni başardı

15.09.2021 12:50
Çok sevdiği eşi için 'olmaz' denileni başardı, System.String[]

Ordu'nun Perşembe ilçesinde yaşayan Durdu Okur, hastalıkları nedeniyle yürüyemeyen ve evden çıkamayan 45 yıllık eşi için, emekli olduğu mesleği marangozluğunu konuşturarak, ahşaptan motorlu asansör yaptı.

Ordu'nun Perşembe ilçesinde yaşayan Durdu Okur, hastalıkları nedeniyle yürüyemeyen ve evden çıkamayan 45 yıllık eşi için, emekli olduğu mesleği marangozluğunu konuşturarak, ahşaptan motorlu asansör yaptı. Asansör sayesinde yürüyemeyen kadın, kolay bir şekilde birinci kattaki evinden sokağa inebiliyor.

Perşembe ilçesine bağlı Çaytepe Mahallesi'nde yaşayan 68 yaşındaki Durdu Okur ile 67 yaşındaki Meryem Okur, 45 yıl önce severek evlendi. Şeker hastası olan Meryem Okur'un bir süre sonrasında hastalığı ilerledi. Son yıllarda Alzheimer ile de mücadele eden ve iki dizinde protez olan kadının ayağında da şeker hastalığı nedeniyle yaralar oluştu. 4 ay Mersin'deki bir hastanede tedavi gören kadın, evinin merdivenlerini inemeyince 50 yıllık marangoz olan eşi sanatını konuşturarak, karısına ahşaptan motorlu asansör yaptı.

"Dışarı çıkamadığı için çare bulmak istedim"

Eşinin şeker hastası olduğunu ve merdivenleri inemediği için çare bulmaya çalıştığını söyleyen Durdu Okur, "Eşim 40 senelik şeker hastası, bir yılı aşkında Alzheimer ile mücadele ediyor, beyninde yüzde 30 küçülme oldu. Şu anda kendisine de pek fazla sahip çıkamıyor, iki dizinde de protez var. Yaklaşık 6 ay önce ayağında şeker hastalığından dolayı yara çıktı. 4 ay boyunca Mersin'de hastanede tedavi gördü, şu anda da tedavisi sürüyor. Kendi kendine hareket edemeyen ve merdivenlerden dolayı dışarıya çıkamayan eşim için bir çare bulmak istedim" dedi.

"Ustalar 10 bin lira istedi, ahşaptan olma dediler ama yaptım"

"Sonrasında evimin bir tarafından dışarıya kapı açıp asansör koymak istedim. Bazı ustalar ile görüştüm ancak benden 10 bin TL para istedi" diyen Okur, "Bu rakam bana çok geldiği için kendim ahşaptan yapmak istedim. Yaklaşık 25 yıllık akasya ağaçlarım vardı ve bu ağaçlar ile bu işi yapmaya karar verdim. 500 kilogram yük taşıyan motor kullandım ve asansörü yapmaya başladı. Çok şükür hedefime de ulaştım, çok da orijinal bir şekilde güzel oldu. Görenler de demir olduğunu zannediyorlar. 'Ahşaptan olmaz' dediler ama benim yaptığım çok da güzel oldu" diye konuştu.

"Biz çok severek evlendik"

45 yıl önce evliliklerinin aşk ile olduğunu ve halen birbirlerini sevdiğini ifade eden Durdu Okur, "Allah'a şükür olsun eşimin de dışarıya çıkması ve en azından temiz hava alması için bu işi tertipledim. Biz, aşkla severek birbirimizi çok severek evlilik yaptık. Bu zaman içerisinde çok şeylerle karşılaştım ve devam ediyor. Allah kimsenin başına vermesin. Zor durumdayız ama bugünlerimize şükürler olsun" ifadelerine yer verdi.

"Allah ondan razı olsun"

Merdivenleri inemediği için eşinin kendisine böyle bir şey yaptığını ve mutlu olduğunu söyleyen 67 yaşındaki Meryem Okur da, "45 yıllık evliyiz, Allah kendisinden razı olsun. 4 ay hastanede yattım, geri gelince inemedim. Eşim de böyle bir şeyi yapmak istediğini söyledi ve insanlar güldü. Sonrasında yaptı, Allah razı olsun" diye konuştu. - ORDU

Çok sevdiği eşi için 'olmaz' denileni başardı
Çok sevdiği eşi için 'olmaz' denileni başardı
Çok sevdiği eşi için 'olmaz' denileni başardı
Çok sevdiği eşi için 'olmaz' denileni başardı
Çok sevdiği eşi için 'olmaz' denileni başardı
Çok sevdiği eşi için 'olmaz' denileni başardı

Perşembe, Protez, Emekli, Ordu, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Çok sevdiği eşi için 'olmaz' denileni başardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çok sevdiği eşi için 'olmaz' denileni başardı - Son Dakika
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