Üye Girişi
Çok sevdiği eşi için 'olmaz' denileni başardı - Son Dakika

Çok sevdiği eşi için 'olmaz' denileni başardı

15.09.2021 19:48

Çok sevdiği eşi için 'olmaz' denileni başardı Emekli marangoz ustası, hastalıkları nedeniyle merdivenlerden inemeyen 45 yıllık eşi için sanatını konuşturdu, ahşaptan asansör yaptı Emekli marangoz Durdu Okur: "Eşimin sokağa çıkması için çare bulmak istedim, ustalar 10 bin lira istedi, ahşaptan...

Çok sevdiği eşi için 'olmaz' denileni başardı

Emekli marangoz ustası, hastalıkları nedeniyle merdivenlerden inemeyen 45 yıllık eşi için sanatını konuşturdu, ahşaptan asansör yaptı

Emekli marangoz Durdu Okur: "Eşimin sokağa çıkması için çare bulmak istedim, ustalar 10 bin lira istedi, ahşaptan olma dediler ama yaptım"

ORDU - Ordu'nun Perşembe ilçesinde yaşayan Durdu Okur, hastalıkları nedeniyle yürüyemeyen ve evden çıkamayan 45 yıllık eşi için, emekli olduğu mesleği marangozluğunu konuşturarak, ahşaptan motorlu asansör yaptı. Asansör sayesinde yürüyemeyen kadın, kolay bir şekilde birinci kattaki evinden sokağa inebiliyor.

Perşembe ilçesine bağlı Çaytepe Mahallesi'nde yaşayan 68 yaşındaki Durdu Okur ile 67 yaşındaki Meryem Okur, 45 yıl önce severek evlendi. Şeker hastası olan Meryem Okur'un bir süre sonrasında hastalığı ilerledi. Son yıllarda Alzheimer ile de mücadele eden ve iki dizinde protez olan kadının ayağında da şeker hastalığı nedeniyle yaralar oluştu. 4 ay Mersin'deki bir hastanede tedavi gören kadın, evinin merdivenlerini inemeyince 50 yıllık marangoz olan eşi sanatını konuşturarak, karısına ahşaptan motorlu asansör yaptı.

"Dışarı çıkamadığı için çare bulmak istedim"

Eşinin şeker hastası olduğunu ve merdivenleri inemediği için çare bulmaya çalıştığını söyleyen Durdu Okur, "Eşim 40 senelik şeker hastası, bir yılı aşkında Alzheimer ile mücadele ediyor, beyninde yüzde 30 küçülme oldu. Şuanda kendisine de pek fazla sahip çıkamıyor, iki dizinde de protez var. Yaklaşık 6 ay önce ayağında şeker hastalığından dolayı yara çıktı. 4 ay boyunca Mersin'de hastanede tedavi gördü, şuanda da tedavisi sürüyor. Kendi kendine hareket edemeyen ve merdivenlerden dolayı dışarıya çıkamayan eşim için bir çare bulmak istedim" dedi.

"Ustalar 10 bin lira istedi, ahşaptan olma dediler ama yaptım"

"Sonrasında evimin bir tarafından dışarıya kapı açıp asansör koymak istedim. Bazı ustalar ile görüştüm ancak benden 10 bin TL para istedi" diyen Okur, "Bu rakam bana çok geldiği için kendim ahşaptan yapmak istedim. Yaklaşık 25 yıllık akasya ağaçlarım vardı ve bu ağaçlar ile bu işi yapmaya karar verdim. 500 kilogram yük taşıyan motor kullandım ve asansörü yapmaya başladı. Çok şükür hedefime de ulaştım, çok da orijinal bir şekilde güzel oldu. Görenler de demir olduğunu zannediyorlar. 'Ahşaptan olmaz' dediler ama benim yaptığım çok da güzel oldu" diye konuştu.

"Biz çok severek evlendik"

45 yıl önce evliliklerinin aşk ile olduğunu ve halen birbirlerini sevdiğini ifade eden Durdu Okur, "Allah'a şükür olsun eşimin de dışarıya çıkması ve en azından temiz hava alması için bu işi tertipledim. Biz, aşkla severek birbirimizi çok severek evlilik yaptık. Bu zaman içerisinde çok şeylerle karşılaştım ve devam ediyor. Allah kimsenin başına vermesin. Zor durumdayız ama bugünlerimize şükürler olsun" ifadelerine yer verdi.

"Allah ondan razı olsun"

Merdivenleri inemediği için eşinin kendisine böyle bir şey yaptığını ve mutlu olduğunu söyleyen 67 yaşındaki Meryem Okur da, "45 yıllık evliyiz, Allah kendisinden razı olsun. 4 ay hastanede yattım, geri gelince inemedim. Eşim de böyle bir şeyi yapmak istediğini söyledi ve insanlar güldü. Sonrasında yaptı, Allah razı olsun" diye konuştu.

Çok sevdiği eşi için 'olmaz' denileni başardı
Çok sevdiği eşi için 'olmaz' denileni başardı
Çok sevdiği eşi için 'olmaz' denileni başardı
Çok sevdiği eşi için 'olmaz' denileni başardı

Perşembe, Emekli, Mevla, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çok sevdiği eşi için 'olmaz' denileni başardı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fatih Terim, Messi'yi yere göğe sığdıramadı: Hayranıyım 19:24 Fatih Terim, Messi'yi yere göğe sığdıramadı: Hayranıyım Son Dakika! A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz oldu 18:44 Son Dakika! A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz oldu Pınar Altuğ, kırmızı elbisesi ile beğeni topladı! Fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı 18:31 Pınar Altuğ, kırmızı elbisesi ile beğeni topladı! Fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı
15 gündür kayıp olan adamın ölüsü, bodrum katına turşu almaya inen komşular tarafından bulundu 17:41 15 gündür kayıp olan adamın ölüsü, bodrum katına turşu almaya inen komşular tarafından bulundu Taliban'ın kurduğu geçici hükümette kriz! Başbakan ve bakan birbirine girdi 17:13 Taliban'ın kurduğu geçici hükümette kriz! Başbakan ve bakan birbirine girdi 64 yaşındaki kadının evinden 50 kedi, vinçle çıkartıldı 16:59 64 yaşındaki kadının evinden 50 kedi, vinçle çıkartıldı
Herkesin yaptığını yaptılar! Adana'ya ayak basan Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz soluğu ciğercide aldı 16:51 Herkesin yaptığını yaptılar! Adana'ya ayak basan Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz soluğu ciğercide aldı Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni genelge! Zorunlu PCR testi uygulamasının kapsamı daha da genişletildi 16:18 Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni genelge! Zorunlu PCR testi uygulamasının kapsamı daha da genişletildi

Son Dakika Haberleri
18:43 Son Dakika! A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz oldu
18:31 Saat 19.45'te başlayacak Beşiktaş-Dortmund karşılaşmasında ilk 11'ler
18:30 Pınar Altuğ, kırmızı elbisesi ile beğeni topladı! Fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı
18:05 Fatih Terim, Marcao hakkında konuştu: En ağır cezaları aldı, Lazio maçında oynatabilirim
17:51 Eintracht Frankfurt kalecisi Kevin Trapp, Mesut Özil'e övgüler yağdırdı bitiremedi: O bir futbol yıldızı
17:41 15 gündür kayıp olan adamın ölüsü, bodrum katına turşu almaya inen komşular tarafından bulundu
17:40 11 yaşındaki kızın tacizcisini öldürmek istemişler! İşlenen cinayette, yanlışlıkla başkasını vurdular
17:32 Kripto para piyasasında yaşanan manipülasyon, dalgalanmalara sebep oldu
17:12 Lionel Messi transferi sonrası esnafın yüzünde güller açıyor
16:54 Rıdvan Dilmen, bombayı patlattı! A Milli Takım'ın yeni teknik direktörünü paylaştı: Stefan Kuntz'la 3 yıllık anlaşmaya varıldı
Vampir hikayeleri gerçek oldu! Her gün kan içmeden yerinde duramıyor Vampir hikayeleri gerçek oldu! Her gün kan içmeden yerinde duramıyor         
19:47
Mardin'de şarampole devrilen minibüste bulunan 10 yolcu yaralandı Mardin'de şarampole devrilen minibüste bulunan 10 yolcu yaralandı         
19:03
Saat 19.45'te başlayacak Beşiktaş-Dortmund karşılaşmasında ilk 11'ler Saat 19.45'te başlayacak Beşiktaş-Dortmund karşılaşmasında ilk 11'ler         
18:32
Eintracht Frankfurt kalecisi Kevin Trapp, Mesut Özil'e övgüler yağdırdı bitiremedi: O bir futbol yıldızı Eintracht Frankfurt kalecisi Kevin Trapp, Mesut Özil'e övgüler yağdırdı bitiremedi: O bir futbol yıldızı         
17:52
Kripto para piyasasında yaşanan manipülasyon, dalgalanmalara sebep oldu Kripto para piyasasında yaşanan manipülasyon, dalgalanmalara sebep oldu         
17:32
Sokak ortasında eski eşini bıçakladı! Kamera anbean kaydetti Sokak ortasında eski eşini bıçakladı! Kamera anbean kaydetti         
17:03
Rıdvan Dilmen, bombayı patlattı! A Milli Takım'ın yeni teknik direktörünü paylaştı: Stefan Kuntz'la 3 yıllık anlaşmaya varıldı Rıdvan Dilmen, bombayı patlattı! A Milli Takım'ın yeni teknik direktörünü paylaştı: Stefan Kuntz'la 3 yıllık anlaşmaya varıldı         
16:55
İki kişi arasında gürültü nedeniyle çıkan kavga hastanede bitti İki kişi arasında gürültü nedeniyle çıkan kavga hastanede bitti         
16:41
Hadise ve Mehmet Dinçerler yine tatile çıktı! İki gecelik konaklama ücretleri ağızları açık bıraktı Hadise ve Mehmet Dinçerler yine tatile çıktı! İki gecelik konaklama ücretleri ağızları açık bıraktı         
15:54
Milyoner'de yarışmacıyı şaşırtan nüfus sorusu! Doğru cevap şaşkına çevirdi Milyoner'de yarışmacıyı şaşırtan nüfus sorusu! Doğru cevap şaşkına çevirdi         
15:39
Düzenlenen askeri tatbikat kapsamında savaş uçaklarını otoyola indirdiler Düzenlenen askeri tatbikat kapsamında savaş uçaklarını otoyola indirdiler         
14:48
Pfizer/BioNTech aşısında çirkin oyun ortaya çıktı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci her şeyi anlattı Pfizer/BioNTech aşısında çirkin oyun ortaya çıktı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci her şeyi anlattı         
14:07
Adana'da 'ütü tostu' ile meşhur olan Anıl Kurt hayatını kaybetti; 206 kilometreye çıkan hız göstergesini paylaşmış Adana'da 'ütü tostu' ile meşhur olan Anıl Kurt hayatını kaybetti; 206 kilometreye çıkan hız göstergesini paylaşmış         
14:03
6 yıllık evli adam, kayınvalidesine aşık olmuş! Attığı mesajlar gerçeği ortaya çıkardı 6 yıllık evli adam, kayınvalidesine aşık olmuş! Attığı mesajlar gerçeği ortaya çıkardı         
09:26
Dünyayı tedirgin eden görüntü! Kutsal kitapta da geçen kıyametin habercisi göl kırmızıya döndü Dünyayı tedirgin eden görüntü! Kutsal kitapta da geçen kıyametin habercisi göl kırmızıya döndü         
00:43
Yıllar onu da değiştirdi! İşte En Son Babalar Duyar'ın Rafi Maranga'sının bugünkü hali Yıllar onu da değiştirdi! İşte En Son Babalar Duyar'ın Rafi Maranga'sının bugünkü hali         
22:49
Bu detayı kimse bilmiyordu! Acun Ilıcalı, yıllar önce Nurgül Yeşilçay'la aynı filmde oynamış Bu detayı kimse bilmiyordu! Acun Ilıcalı, yıllar önce Nurgül Yeşilçay'la aynı filmde oynamış         
22:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2021 19:54:37. #1.13#
SON DAKİKA: Çok sevdiği eşi için 'olmaz' denileni başardı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement