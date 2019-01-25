Çok Sevdiği Güreş Sporu 10 Yaşındaki Musa'nın Canına Mal Oldu

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde güreşirken kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 10 yaşındaki Musa'nın cenazesi yakınları tarafından alındı.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde güreşirken kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 10 yaşındaki Musa'nın cenazesi yakınları tarafından alındı. Amcası Halil Sayın, "Güreşe çok meraklıydı. Müsabakaları da takip ediyordu. Ancak geçtiğimiz gün antrenman esnasında kalp krizi geçirdi" dedi.



Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde Cumhuriyet İlköğretim Okulu 4. sınıf öğrencisi olan Musa Sayın (10), Gençlik Merkezi'nin düzenlediği kursta güreş tutarken, rahatsızlanarak yere düştü. Kalp krizi geçiren 10 yaşındaki Musa, yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye götürüldüğü sırada hayatını kaybetti.



Musa Sayın'ın akrabaları, cenazesini almak için Adana Adli Tıp Kurumu Morguna geldi. Amcası Halil Sayın, Musa'nın 2 yıl önce havale geçirdiğini ancak kalple ilgili herhangi bir rahatsızlığının olmadığını belirterek, "Küçük çocuğumuz Musa, spor salonunda arkadaşlarıyla güreş antrenmanı yapmaya gidiyordu. Güreşe meraklıydı. Müsabakaları da takip ediyordu. Ancak geçtiğimiz gün antrenman esnasında kalp krizi geçirdi. Tüm müdahalelerin yapılmasına rağmen kurtarılamadı" diye konuştu.



Musa'yı anlatan amcası Halil Sayın, çok üzgün olduklarını da ifade ederek, "Musa biraz yaramazdı ama herkes onu çok severdi. Adeta mahallemizin maskotu gibiydi. Büyüyünce iş adamı olmak istiyordu. Çok başarılı olacağını söyleyip, okuldaki başarılarını da bizlere gösteriyordu. Allah'tan gelene bir şey yapamayız" dedi.



Öte yandan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da Musa'nın babası Recep Sayın'ı telefonla arayarak taziyelerini ilettiği öğrenildi.



Musa'nın cenazesi yapılan otopsisinin ardından yakınları tarafından alınarak defnedilmek üzere memleketi Tufanbeyli'ye götürüldü. - ADANA

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