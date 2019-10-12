Son Dakika Haberleri: Çok sevdiği işi yapmak için ahırı halı yıkama tesisine çevirdi
Son Dakika Güncel Çok sevdiği işi yapmak için ahırı halı yıkama tesisine çevirdi

Çok sevdiği işi yapmak için ahırı halı yıkama tesisine çevirdi

1 saat önce

Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan Dudu Hayta, çok sevdiği halı yıkama işini yapabilmek için ahırı halı yıkama tesisine çevirdi.

Çok sevdiği işi yapmak için ahırı halı yıkama tesisine çevirdi, System.String[]

Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan Dudu Hayta, çok sevdiği halı yıkama işini yapabilmek için ahırı halı yıkama tesisine çevirdi.


Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük Mahallesinde yaşayan Dudu Hayta, halı yıkama işi yapmak istemesine rağmen yer bulamadı. Önceden hayvan besledikleri ahırı halı yıkama tesisine çeviren Hayta, burada yıkadığı halılarla ev ekonomisine de katkı sağlıyor.


Hikayesini anlatan Hayta, "7 yıldır halı yıkama yapıyoruz. Çok iş yapmayı sevdiğimden boş durmamak için bu işe başvurdum. Temizlik işini çok seviyorum, bu iş hoşuma da gidiyor. Eşim ve çocuklarım bana yardım ediyor. İşlerimizde iyi çok şükür" dedi.


Eşine yardım eden İbrahim Hayta da, "Burayı halı yıkama yerine çevirdik. Eşimim aklına geldi. Bende burada eşime yardım ediyorum. Allah'ın verdiğine şükür, işlerden memnunuz. Halı, yorgan, yün ve battaniye yıkıyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Sindelhöyük, Kayseri, Develi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 12:47 Kaynak: İHA
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