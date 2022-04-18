Çok sevdiği motosikleti sonu oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Çok sevdiği motosikleti sonu oldu

18.04.2022 11:54
Çok sevdiği motosikleti sonu oldu

Gaziantep'te çok sevdiği motosikleti ile kaza yaparak ağır yaralanan 21 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gaziantep'te çok sevdiği motosikleti ile kaza yaparak ağır yaralanan 21 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç sürücünün bir yakınının "Kara kızı sonu oldu, bu nasıl acı Allah'ım" diyerek yaptığı paylaşım ise yürekleri dağladı.

Kaza, dün akşam saatlerine doğru Nurdağı-Gaziantep karayolunda meydan geldi. İddiaya göre, motosikleti ile Nurdağı istikametinden Gaziantep istikametine seyir halinde olan 21 yaşındaki Kerim Akın, bir anda motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyeti kaybolan motosiklet, bariyerlere çarptıktan sonra metrelerce savruldu.

Ağır yaralandı, hastanede hayatını kaybetti

Meydana gelen feci kaza sonrası motosiklet sürücüsü Kerim Akın, ağır yaralandı. Ağır yaralan genç, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede ameliyata alınan talihsiz genç, gece saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yakınının paylaşımı yürek dağladı

Hayatını kaybeden Kerim Akın'ın motosiklet tutkunu olduğu ve kaza yaptığı motosikleti Mersin'den yeni alarak evine dönüş yolundayken kaza yaptığı iddia edildi. Feci kaza sonrası hayatını kaybeden gencin cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Genç sürücünün bir yakınının "Kara kızı sonu oldu, bu nasıl acı Allah'ım" diyerek yaptığı paylaşım ise yürekleri dağladı.

Kaza ile ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

Çok sevdiği motosikleti sonu oldu
Çok sevdiği motosikleti sonu oldu
Çok sevdiği motosikleti sonu oldu

YORUMLAR
500

Gaziantep, Mevla, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çok sevdiği motosikleti sonu oldu - Son Dakika


Son Dakika
11:46 Son dakika: Pençe Kilit operasyonundan yeni görüntü yayınlandı! Teröristlerin inlerine işte böyle girildi
11:42 Aman dikkat! Bu çiçeği koparırsanız 80 bin 465 lira ödemek zorunda kalırsınız
11:40 Şarkıcı Öykü Gürman, sahnede yaşamaktan en çok korktuğu durumu açıkladı: Frikik vermek istemem
11:25 Trabzon'da korkutan heyelan; 3 ev toprak altında kaldı! Bilanço saniye saniye kaydedildi
11:23 Altın yeni haftaya 10 lira yükselişle başladı! Gram 938 lira seviyesinde işlem görüyor
11:16 Dolar/TL 14,64 seviyelerinde alıcı buluyor
11:14 BBP lideri Destici'den gündem olacak sözler: Mültecilerin Türkiye'ye ekonomik faturası yok
11:03 Mehmetçik, "Asker buralara ayak basamaz" denilen PKK kampına girdi! 8 üst düzey PKK'lı her yerde aranıyor
10:57 Bomba iddia ülkeyi karıştırdı! Rusya lideri Putin, kızının vaftiz babası Viktor Medvedçuk'u Ukrayna'nın insafına mı bıraktı?
10:32 Gonca Vuslateri'nden ayak fetişizmi itirafı: Gelen sucunun bile ayaklarına bakarım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 12:07:50. #1.12#
SON DAKİKA: Çok sevdiği motosikleti sonu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement