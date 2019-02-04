Son Dakika Haberleri: Çok Severken Kaybedenlerin Oyunu: "Kalp"

Çok Severken Kaybedenlerin Oyunu: "Kalp"

23 dakika önce

Kalp adlı oyunda Nilperi Şahinkaya, Aras Aydın, Cem Yiğit Üzümoğlu, Kerem Arslanoğlu, Burak Sarıkahya, Sinan Çatıkkaş, Nejdet Sert, Süleyman Kara ve Soner Kurt'un rol alıyor.

Çok Severken Kaybedenlerin Oyunu:

Kalp; 80'li yıllarda sadece eşcinsellerde görüldüğü iddia edilen bir salgının yarattığı korkuyu, dayanışmayı ve ötekileştirmeyi konu alıyor.Oyun, herkes tarafından heteroseksüellerde de görüldüğü bilinirken, korkunun büyümemesi için karantina benzeri bir hayata sürüklenen, baskı gören ve yalnızlığa itilen bir grup gencin hikayesini anlatıyor.

Yönetmenliğini İbrahim Çiçek'in, çevirmenliğini Hira Tekindor'un üstlendiği, yazarı Larry Kramer olan "Kalp" adlı oyunu Şubat ayında tiyatro severlerle buluşuyor.

TARİHLER

11-13-19-20-21-26-27 Şubat saat 20:30

10 Şubat saat 17:00

Mekan: Craft Kadıköy

Bilet Fiyatı: Tam: 75 TL/Öğrenci: 55 TL

Oyun Hakkında;

"Kırktan fazla tedavi gördüm. Hayır! -Üç farklı, hayır dört farklı tür kemoterapi gördüm. Hayır! -İnterferon aldım, birkaç çeşit. İki farklı deneye katıldım. Herkesten çok zaman geçirildi üstümde. Bunların hiçbiri bir işe yaramadı. Dört kez hastaneye gittim- ve lütfen yalvarıyorum ölene kadar bir daha hastaneye gitmem gerekmesin. Hastalık bana -hayır! sigorta şirketine 300.000 Dolara patladı, belki daha fazla.Yüzde 85'imiz iki yılın sonunda öldü, üç yılın sonunda bu oran daha da yüksek. Emma'nın o kadar çok hastası öldü ki artık ona Doktor Ölüm diyorlar.

Güneş doğmuyor artık, sen de zorlama daha fazla."

Kalp sevmek üzerine bir oyun. Bir şehir, salgın, bencillik, ötekiler, yalnızlık, sevmek, mağdur olmak, çaresizlik, çok sevmek, AIDS, çok sevmek ama çok… En sevdiğin ölürken güçlü kalabilir misin?

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:30 Kaynak: Bültenler

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