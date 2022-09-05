Son yağışlarla Meriç Nehri'nin debisi 2 kattan fazla arttı (2) - Son Dakika
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Son yağışlarla Meriç Nehri'nin debisi 2 kattan fazla arttı (2)

05.09.2022 19:36
Son yağışlarla Meriç Nehri'nin debisi 2 kattan fazla arttı (2)

'ÇOK SEVİNÇLİYİZ ÇÜNKÜ ÜRÜNLERİMİZİ RAHATLIKLA SULAYACAĞIZ'Edirneli üreticilerden Mustafa Çetin, son dönemde düşen yoğun yağmurlardan dolayı çok sevinçli olduklarını belirtti.

'ÇOK SEVİNÇLİYİZ ÇÜNKÜ ÜRÜNLERİMİZİ RAHATLIKLA SULAYACAĞIZ'

Edirneli üreticilerden Mustafa Çetin, son dönemde düşen yoğun yağmurlardan dolayı çok sevinçli olduklarını belirtti. Çetin, "Şu anda su arttı. Bayağı yağmur yağdı. Köylü olarak çok sevinçliyiz çünkü mısırları ve çeltikleri rahatlıkla sulayabiliyoruz. Bu nedenle çok sevinçliyiz. Pek fazla yağmur da alamadı ürün bu sene, kuşlar sürekli balık avlıyordu burada, diz boyuncaydı su seviyesi. Şu anda yağmurun ardından su seviyesi arttı ve dikkat ederseniz göçmen kuşlar da konamıyor artık. Köylüler için çok sevindirici. Yeni mahsul mısırlar ve sulanacak yerler var, o nedenle bu görüntü çok güzel" dedi.

'KIŞIN BU KADAR YAĞMUR ALMAMIŞTI'

Üretici Mustafa Yılmaz da nehir seviyesinin artmasıyla ürünlerinin doğal yolla sulanmaya başladığını dile getirdi. Yılmaz, "Bu sene kurak geçti ama şu anda gayet iyi. Kışın bu kadar yağmur yağmadı. Nehirler ve köylerimizin dereleri çok iyi sulandı. Komşularımız ikinci mahsul mısır ekti ve daha önce kuyudan sulanan ürünler doğal yolla sulanmaya başladı. Bu nehirler Karakasım, Elçili, Doyran başta olmak üzere İpsala'ya kadar gidiyor ve o arazileri suluyor. Tüm çeltikler bu kaynakla sulanıyor. Bu suyun verdiği nimetle de daha rahat sulanacak mahsuller. Bundan 1 ay önce martılar burada adacıklarda balık avlıyordu, şu anda gördüğünüz gibi adacıklar görünmüyor" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Mustafa Çetin, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son yağışlarla Meriç Nehri'nin debisi 2 kattan fazla arttı (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son yağışlarla Meriç Nehri'nin debisi 2 kattan fazla arttı (2) - Son Dakika
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