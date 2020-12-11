Kuraklık riski çok yüksek olan Amasya'da yağmur duası yapıldı - Son Dakika

Kuraklık riski çok yüksek olan Amasya'da yağmur duası yapıldı
11.12.2020 14:43
Kuraklık riski çok yüksek olan Amasya'da yağmur duası yapıldı Türkiye'de çok şiddetli kuraklık riski atındaki kentlerden biri olan Amasya'da cuma namazında yağmur duası yapıldı.
Kuraklık riski çok yüksek olan Amasya'da yağmur duası yapıldı
AMASYA - Türkiye'de çok şiddetli kuraklık riski atındaki kentlerden biri olan Amasya'da cuma namazında yağmur duası yapıldı.
Sultan II. Bayezid Camisi'ndeki yağmur duasında uzun süredir yağış düşmediği hatırlatılarak özellikle ekinlerin ve hayvanların suya ihtiyacı olduğu dile getirilip rahmet temennisinde bulunuldu.
Amasya Valisi Mustafa Masatlı ve İl Müftüsü Durmuş Ayyaz'ın da katıldığı yağmur duasının ardından kurban kesildi.
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