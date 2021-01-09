Çok şık, çok da rahat - Son Dakika

Çok şık, çok da rahat

09.01.2021 07:41
Çok şık, çok da rahat, System.String[]

Bol paçalı pantolonlar hem bacak boyunu olduğundan uzun gösteriyor, hem konfor alanı sağlıyor hem de gündelik ve şık ortamlara kolayca uyarlanabiliyor.

Bol paçalı pantolonlar hem bacak boyunu olduğundan uzun gösteriyor, hem konfor alanı sağlıyor hem de gündelik ve şık ortamlara kolayca uyarlanabiliyor. Üstelik bu kış farklı bütçelere göre olanları birçok markada bulmak mümkün. Özellikle gri, beyaz, siyah, lacivert ya da bej tonlarında tercih ederek farklı tarzlarda eşleştirmeler yapabilirsiniz.

Toplantıya da olur

Spor ayakkabı ve düz kazaklarla tamamladığınız bol paçalı bir kumaş pantolonu, poplin bir gömlek, blazer ceket ve topuklu ayakkabılarla bir araya getirirseniz de en ciddi iş toplantınıza bile rahatlıkla girebilirsiniz.

Bu yılın ilkbahar renklerine gönderme yapan eflatun, güneş sarısı ya da fuşya tonlarında olanlarsa tarzında canlı renklere yer açmak isteyenler için ideal.

Bol paçalı (wide-leg) denim pantolonlar 1970'li yılları çağrıştıran tavrıyla bu kışın en popüler parçalarından biri. Hatta son dönemde hakimiyetini sürdüren 'mom model' (anne modeli) jean'lerin yerini almaya aday. Aksesuar olaraksa onlara en çok kemerler yakışıyor, bol paçaların tarzını tamamlıyor. Pantolonunuzu düz beyaz bir tişört, kalın tokalı bir kemer, kovboy bot ve en sevdiğiniz paltonuzla tamamlayarak eforsuz bir şıklık elde edebilirsiniz.

Tokalı kemerle

Dünyaca ünlü giyim ve aksesuar markası Chloé, 2020 Sonbahar/ Kış podyumlarında bol paçalı denim bir pantolonu kalın tokalı bir kemer, grafik desenli bir gömlek ve deri ceketle eşleştirerek gündelik bir şıklığa uyarladı. Tom Ford ise leopar ya da kare desenli olanları topuklu botlar ve sweatshirt'lerle bir araya getirdi. Gucci podyumlarındaysa markanın eklektik DNA'sına gönderme yapan ördek yeşili renginde bol paçalı bir pantolon, bebek mavisi geniş kesim bir blazer ceket ve ekru tonlarda bir gömlek vardı.

Stil ipuçları

? Bacaklarınızı daha uzun göstermek için yüksek belli bir model tercih edin ve paça boyunu altına giyilen topuklu ayakkabıyı kapatacak şekilde ayarlayın.

? Kış aylarında denim, kadife ya da kumaş modelleri, yazınsa modal ve keten gibi nefes alacak kumaşları tercih edin.

? Bel vurgusunu ortaya çıkarmak için bluz ya da gömlek pantolonun içerisinde olmalı.

HER TARZA UYGUN

Kazayağı geniş kesimli pantolonlara çok yakışıyor. Trendyolmilla'dan seçtik. 79.99 lira.

Yılın öne çıkan renklerinden fuşyayı tercih edebilirsiniz. ADL, 199.90 lira.

Bahar için yatırım yapmak istiyorsanız bu model ideal. Bershka, 129.95 lira.

Bol, siyah bir denim pantolon her ortama uyarlanabilir. Twist, 249.50 lira.

Kesimi, rengi ve kumaşıyla 70'leri çağrıştırıyor. GAP, 349.99 lira.

İster spor ayakkabılarla, ister topuklu botlarla... Yıllarca kullanacaksınız. Defacto, 95.99 lira.

Hem iş hayatında hem de gündelik şıklık için kullanılabilir. Koton, 84.99 lira.

Bu bordo model siyah ya da ekru tonlarında bir kazakla mükemmel uyumu yakalayacak. Mango, 129.99 lira.

Yaz-kış giyebileceğiniz bu modele Nocturne mağazalarından ulaşabilirsiniz. 439 lira.

Çok şık, çok da rahat

İlkbahar, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Çok şık, çok da rahat - Son Dakika Magazin


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