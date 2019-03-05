Son Dakika Haberleri: Çok Sorulan Telefon: Xiaomi mi 8 Lite Kutusundan Çıkıyor

Çok Sorulan Telefon: Xiaomi mi 8 Lite Kutusundan Çıkıyor

1 saat önce

Xiaomi mi 8 Lite kutu açılışı videomuzda, çok sorulan akıllı telefonun kutu içeriğine yakından bakıyoruz.

Xiaomi mi 8 Lite kutu açılışı videomuzda, çok sorulan akıllı telefonun kutu içeriğine yakından bakıyoruz. Bakalım ilk bakışta Xiaomi mi 8 Lite neler sunuyor?

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 11:06 Kaynak: Youtube

xiaomi, Genel
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