Çok Sorulan Telefon: Xiaomi mi 8 Lite Kutusundan Çıkıyor
1 saat önce
Xiaomi mi 8 Lite kutu açılışı videomuzda, çok sorulan akıllı telefonun kutu içeriğine yakından bakıyoruz.
Xiaomi mi 8 Lite kutu açılışı videomuzda, çok sorulan akıllı telefonun kutu içeriğine yakından bakıyoruz. Bakalım ilk bakışta Xiaomi mi 8 Lite neler sunuyor?
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 11:06 Kaynak: Youtube
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