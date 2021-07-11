Çok Tartışılan Whatsapp Güncellemesi Neleri Kapsıyor?

Prodaft kurucu ortağı Mehmet İnce, WhatsApp güncellemesinin neleri kapsadığını açıkladı. WhatsApp güncellemesiyle hikayenin temelinde ortaya 'güvenlik ve gizlilik' kelimelerinin çıktığını bu iki kelimenin ise birbirleriyle doğrudan ilişkisi bulunmadığını anlattı.

WhatsApp uygulamasının mesajları okuyamayacağını, dünyada en çok uçtan uca şifreleme yöntemini sağlayan hizmetlerin başında geldiğini söyledi. WhatsApp uygulamasının mesajların içeriğini bilmediğini fakat kiminle nerede ne sıklıkla konuşulduğunu bildiğini vurguladı. Son güncellemeyle WhatsApp'ın bunları satılabilir bir meta data olarak kabul ettiklerini ifade etti. Kişinin hangi saatte aktif mesajlaştığı, hangi kişilerle genellikle konuştuğu, bu kişilerle hangi lokasyonlarda olduğunu bilen bir organizasyon olduğunu söyledi.

İnce, WhatsApp'ın güvenirlik açısından güvenli olduğunu fakat gizlilik konusunun kümülatif açıdan bakıldığında dijital dünyada gizliliğin başka bir konuya dönüşmeye başladığını ifade etti. Alternatif uygulamaların da aynı mantıkta olduğunu, telefon numarasının paylaşılması durumunda gizlilik konusunda aynı tartışmaların olacağını söyledi.