Üye Girişi
ÇOK TARTIŞILIYORDU; FOTOĞRAF ZORUNLU DEĞİL - Son Dakika

ÇOK TARTIŞILIYORDU; FOTOĞRAF ZORUNLU DEĞİL

24.11.2021 11:48
ÇOK TARTIŞILIYORDU; FOTOĞRAF ZORUNLU DEĞİL

FAHRİ trafik müfettişlerinin kestiği cezalar tartışma konusu oldu.

FAHRİ trafik müfettişlerinin kestiği cezalar tartışma konusu oldu. Birçok kişi haksız yere ceza kesildiğini öne sürerek sosyal medyada şikayette bulundu. Ceza yiyen birçok kişi, fotoğraf veya görüntü olmamasını delil gösteriyor. Fahri Trafik Müfettişleri Derneği Başkanı Avukat Sami Güleçyüz "Herhangi bir video veya fotoğraf çekimi yasak. Biz kolluk kuvveti değiliz. Tam tersine fotoğraf veya video çekmek kanunda verilen görevler içinde sayılmıyor. Son zamanlarda mahkemeler, fotoğraf olmadığından bu cezaların iptali yoluna gidiyorlar. Anayasa Mahkemesi'nin kararı var bununla ilgili 'Fahri trafik müfettişleri fotoğraf çekmek zorunda değildir' diye" dedi. Güleçyüz, Türkiye genelinde 33 binin üzerinde fahri trafik müfettişi bulunduğunu kaydetti

Fahri Trafik Müfettişliği uygulaması 1996 yılındaki bir kanun ile yürürlüğe girdi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün uygulamaya koyduğu mobil aplikasyon ve internet sitesi üzerinden fahri trafik müfettişleri tarafından kural ihlali yaptığı tespit edilen aracın plakası, modeli, rengi gibi özellikleri yazılarak, tutanak tutulabiliyor. Tutulan tutanak Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne iletiliyor. Trafiğin akışı içerisinde görülen kural ihlalleri tutanakları, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün kontrolünün ardından trafik cezasına çevriliyor. Fahri Trafik Müfettişleri Derneği'nden alınan verilere göre, Türkiye genelinde 33 binin üzerinde fahri trafik müfettişi görev yapıyor. Bilinenin aksine fahri trafik müfettişlerinin ceza yazma yetkileri yok. Sadece gördükleri kural ihlalleri hakkında tutanak tutmakla mükellefler.

"BİR HAFTALIK EĞİTİM ALIYORLAR" Fahri Trafik Müfettişleri Derneği Başkanı Avukat Sami Güleçyüz "Fahri trafik müfettişleri, trafikte gördükleri ihlalleri tespit ederek Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bildirirler. Tamamen gönüllülük esasına dayalı bir kamu hizmeti. Fahri trafik müfettişi olmak için en az kırk yaşında olmak, üniversite mezunu olmak, en az 10 yıllık ehliyet sahibi olmak ve son 5 sene içerisinde herhangi bir asli kusurlu trafik kazasına karışmamış olmak gerekiyor. Müfettişliğe seçildikten sonra aşağı yukarı bir haftalık eğitime tabi tutuluyorlar. Eğitimde kural ihlalleri ilgili ve trafiğin genel uygulamaları ile ilgili çeşitli bilgiler veriliyor" dedi.

" VEYA VİDEO ÇEKİMİ YASAK" Sami Güleçyüz "Polisin yaptığı gibi birebir aracı durdurup sürücüyle muhatap olmak, bununla ilgili ceza uygulamasına gitme yolu kapalı. Fahri trafik müfettişleri tamamen sürücüsü tespit edilemeyen araçlara plaka üzerinden ceza tutanağı düzenleyebilirler. En çok kesilen cezalardan bir tanesi kırmızı ışıkta geçmek. Telefonla konuşmak emniyet kemeri takmamak, emniyet şeridine girmek gibi kural ihlalleri de kesilen cezalar arasında. Fahri trafik müfettişinin kestiği cezalarda yıllardır tartışılan bir konu var. Mahkemeler de bu konuda yanılgıya düşüyor. Herhangi bir video veya fotoğraf çekimi yasak. Biz kolluk kuvveti değiliz. Tam tersine fotoğraf veya video çekmek kanunda verilen görevler içinde sayılmıyor ki bunların yapılması KVKK'ya aykırı bir durum da oluşturuyor aynı zamanda. Son zamanlarda mahkemeler, fotoğraf olmadığından bu cezaların iptali yoluna gidiyorlar. Anayasa Mahkemesi'nin kararı var bununla ilgili 'Fahri trafik müfettişleri fotoğraf çekmek zorunda değildir' diye. Bu çıkan kararlarla ilgili kanun yararına bozma, işlemine gitmeli. Bu yapılmalı yapılmıyorsa fahri trafik müfettişliği uygulamasının tamamen kaldırılması lazım" dedi.

" ÇEKMELERİ ZORUNLU DEĞİL" Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu "Vatandaş kendisine kesilen cezanın tarihi saati, aracının plakası ve tüm bilgiler doğru olduğu halde o an kendisinin orada olmadığını kanıtlayabilecek durumdaysa itiraz süresini geçirmeden Sulh Ceza Hakimliği'ne giderek, delillerini sunarak, cezanın iptalini isteyebilir. Ceza uygulanan kişinin kendisinin ispat zorunluluğu var, çünkü fahri trafik müfettişliği kamusal bir görev. Hatalı bilerek veya kasıtlı olarak bir ceza tutanağı tutulduysa o fahri trafik müfettişinin, fahri trafik müfettişliği belgesi iptal olacağı gibi fahri trafik müfettişi hukuki ve cezai yaptırıma maruz kalır. Fahri trafik müfettişlerinin fotoğraf çekmeleri pek mümkün değil, zorunlu da değil" diye konuştu.

"BENCE FAHRİ MÜFETTİŞ UYGULAMASI YANLIŞ"

Trafikte otomobil kullanan Fatma Kudu "Kafalarına göre ceza yazıyorlar. Eğer yanlış yola girene yazılırsa doğru bir uygulama. Bana da ceza yazıldı, Üsküdar'da sapağa girerken kamera yoktu ama ceza yemişim. Niye yazdılar anlamadım, itiraz ettim, 'Yapmışsındır' dediler" diye konuştu. Servis şoförü İsmail Parmak "Ben kurallara uyuyorum, o yüzden bana kimse ceza yazmadı. Bu cezaları yanlış yazanlar var. Dürüst olanlar da var. Bence bu fahri trafik müfettişi uygulaması yanlış. Trafik polisi varken ne gerek var? O zaman polisleri kaldırın" dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Anayasa Mahkemesi, Trafik Denetleme, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇOK TARTIŞILIYORDU; FOTOĞRAF ZORUNLU DEĞİL - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Habertürk canlı yayınında ilginç anlar! 12:03 Habertürk canlı yayınında ilginç anlar! "Erzurum'da ekmek yok, ne yiyorlar?" sorusuna, "Pasta yiyorlar" cevabı Zam sırası ayçiçek yağında: TMO ithalat ihalesi yaptı! 11:56 Zam sırası ayçiçek yağında: TMO ithalat ihalesi yaptı! Tüpraş, 2050'ye kadar 10 milyar dolarlık yatırım hedefliyor 11:52 Tüpraş, 2050'ye kadar 10 milyar dolarlık yatırım hedefliyor
Karısının yasak aşkını öldüren şahıs: Babam da aldatma mevzusundan annemi öldürmüştü 11:43 Karısının yasak aşkını öldüren şahıs: Babam da aldatma mevzusundan annemi öldürmüştü Tesisatçı, tıkalı su giderinde altın bileklik buldu 11:39 Tesisatçı, tıkalı su giderinde altın bileklik buldu Rusya'da insan yiyen adam paniğe neden oldu 11:28 Rusya'da insan yiyen adam paniğe neden oldu
Adana'da bu kadar da olmaz dedirten an! Eşine kızıp damdan atladı, komşusunun üzerine düştü! 10:41 Adana'da bu kadar da olmaz dedirten an! Eşine kızıp damdan atladı, komşusunun üzerine düştü! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller 08:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller

Son Dakika Haberleri
12:04 Ekonomik kriz sebebiyle beşikteki bebekleri bile evlendirmeye başladılar
11:55 Zam sırası ayçiçek yağında: TMO ithalat ihalesi yaptı!
11:54 Rekor kıran dolar ve altın bugün ise inip çıkıyor
11:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatlara 2023 seçimlerinin formülünü verdi
11:52 Sakarya'da yabancı uyruklu iki grup arasında şiddetli kavga!
11:51 CHP'li Başarır annesine küfür edildiğini öne sürmüştü! Bakan Soylu'dan "zehirli yılan" yanıtı!
11:38 "Türkler ne olursa olsun hayatta kalır" sözüyle tanınan yatırımcı Mobius'tan çarpıcı yorum
11:35 Doğum günü partisine katılan Cengiz Kurtoğlu, küfür eden bir adamla arbede yaşadı
11:31 Mesut Özil, Olympiakos maçında forma giyemeyecek
11:30 Son dakika gündem haberleri! Gündemdeki son gelişmeler
Ekonomik kriz sebebiyle beşikteki bebekleri bile evlendirmeye başladılar Ekonomik kriz sebebiyle beşikteki bebekleri bile evlendirmeye başladılar         
12:05
Adalet Bakanı Gül, yenilikleri art arda duyurdu: Finans mahkemeleri kuruluyor, Sabiha Gökçen'e de adliye yapıyoruz Adalet Bakanı Gül, yenilikleri art arda duyurdu: Finans mahkemeleri kuruluyor, Sabiha Gökçen'e de adliye yapıyoruz         
11:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatlara 2023 seçimlerinin formülünü verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatlara 2023 seçimlerinin formülünü verdi         
11:54
CHP'li Başarır annesine küfür edildiğini öne sürmüştü! Bakan Soylu'dan "zehirli yılan" yanıtı! CHP'li Başarır annesine küfür edildiğini öne sürmüştü! Bakan Soylu'dan "zehirli yılan" yanıtı!         
11:51
"Türkler ne olursa olsun hayatta kalır" sözüyle tanınan yatırımcı Mobius'tan çarpıcı yorum "Türkler ne olursa olsun hayatta kalır" sözüyle tanınan yatırımcı Mobius'tan çarpıcı yorum         
11:39
Mesut Özil, Olympiakos maçında forma giyemeyecek Mesut Özil, Olympiakos maçında forma giyemeyecek         
11:32
Müslüme'nin ağabeyi gazetecilerin sorularına "Ben konuşamıyorum, rahat değilim" dedi Müslüme'nin ağabeyi gazetecilerin sorularına "Ben konuşamıyorum, rahat değilim" dedi         
10:56
Fatih Terim'e derbiden ağır fatura! 8 karşılaşmayı tribünden izleyebilir! Fatih Terim'e derbiden ağır fatura! 8 karşılaşmayı tribünden izleyebilir!         
10:36
Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı         
08:20
Apartman bodrumunda tabancayla vurulan genç kız, hayatını kaybetti Apartman bodrumunda tabancayla vurulan genç kız, hayatını kaybetti         
08:20
Uzun süredir meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, Oğlum dizisi ile ekranlara dönüyor Uzun süredir meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, Oğlum dizisi ile ekranlara dönüyor         
08:03
Bolu Belediyesi'nin tartışma yaratan kararı hakkında inceleme başlatıldı! Bolu Belediyesi'nin tartışma yaratan kararı hakkında inceleme başlatıldı!         
08:03
100 milyar dolarlık yatırım planı olan BAE'den Türkiye açıklaması: Yeni bir dönem başlatıyoruz 100 milyar dolarlık yatırım planı olan BAE'den Türkiye açıklaması: Yeni bir dönem başlatıyoruz         
07:25
Son Dakika! Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 Ek Gösterge haberi: Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum Son Dakika! Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 Ek Gösterge haberi: Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum         
21:12
Yanlışlıkla kaplan dolu kafese giren yavru kedi dehşeti yaşadı Yanlışlıkla kaplan dolu kafese giren yavru kedi dehşeti yaşadı         
17:06
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü         
17:06
Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız         
15:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2021 12:16:24. #1.13#
SON DAKİKA: ÇOK TARTIŞILIYORDU; FOTOĞRAF ZORUNLU DEĞİL - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement