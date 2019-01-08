Son Dakika Haberleri: Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan, 10'dan Fazla Çalışanı Bulunan ve Son 3 Yıl İçinde Ölümlü ve Sürekli...

Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan, 10'dan Fazla Çalışanı Bulunan ve Son 3 Yıl İçinde Ölümlü ve Sürekli...

27 dakika önce

Çok tehlikeli sınıfta yer alan, 10'dan fazla çalışanı bulunan ve son 3 yıl içinde ölümlü ve sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası bulunmayan iş yerlerinde, çalışanların işsizlik sigortası işveren payı, bir sonraki takvim yılından geçerli olmak üzere 3 yıl süreyle yüzde 1 olarak alınacak.

Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan, 10'dan Fazla Çalışanı Bulunan ve Son 3 Yıl İçinde Ölümlü ve Sürekli..., System.String[]
Çok tehlikeli sınıfta yer alan, 10'dan fazla çalışanı bulunan ve son 3 yıl içinde ölümlü ve sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası bulunmayan iş yerlerinde, çalışanların işsizlik sigortası işveren payı, bir sonraki takvim yılından geçerli olmak üzere 3 yıl süreyle yüzde 1 olarak alınacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:13 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! İşverenlerin Çalışanlar İçin Ödediği İşsizlik Sigortası Payı Yüzde 1'e İndirildi 12 Yıl Önce Kaybolan Adamı, Mallarına Konmak İçin Boğup, Yakmışlar

İstanbul'da Kar Yağışı Ne Kadar Sürecek? Meteoroloji Tarih Verdi Altın Güne Nasıl Başladı! İşte Güncel Rakamlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 10:40:49. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan, 10'dan Fazla Çalışanı Bulunan ve Son 3 Yıl İçinde Ölümlü ve Sürekli...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]