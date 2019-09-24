Son Dakika Haberleri: Çok uluslu Metito, Türk kimya şirketini satın aldı
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Çok uluslu Metito, Türk kimya şirketini satın aldı

1 saat önce

Dünyada 46'dan fazla ülkede faaliyet gösteren, 60 yılı aşkın süredir temiz ve güvenli su erişimini sağlamak için akıllı su yönetimi çözümleri sunan küresel sağlayıcı Metito, Türk kimya şirketi İnfo Grubu'nun çoğunluk hissesini satın aldı.

Çok uluslu Metito, Türk kimya şirketini satın aldı, System.String[]

Dünyada 46'dan fazla ülkede faaliyet gösteren, 60 yılı aşkın süredir temiz ve güvenli su erişimini sağlamak için akıllı su yönetimi çözümleri sunan küresel sağlayıcı Metito, Türk kimya şirketi İnfo Grubu'nun çoğunluk hissesini satın aldı.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 10:40 
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