Çok Uluslu Şirketler Çin'de Yeni Sektörlere Girmeye İstekli - Son Dakika

HAİKOU, 25 Nisan (Xinhua) -- Çin'in giderek gelişen yeni sektörlerini yakından izleyen çok uluslu şirketlerin temsilcileri, Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde Cuma günü sona eren Boao Asya Forumu 2022 Yıllık Konferansı'nda yeni yatırım projeleri ve mevcut işletmeleri hakkında bilgi verdi. Qualcomm'un kıdemli başkan yardımcısı Qian Kun, Çin'in yüksek kaliteli kalkınma ve uzun vadeli ekonomik iyileştirme temellerinin değişmeyeceğini söyledi. Bu durum Qualcomm ve ortaklarına daha fazla kalkınma fırsatı sunacak ve gelecekte Çin'de büyümeyi dört gözle beklemelerini sağlayacak.

Boao Asya Forumu'nda yayınlanan bir rapora göre Çin, Kovid-19 pandemisini etkin bir şekilde kontrol altına almada ve sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarlı bir şekilde çalışmasını sağlayarak iş ve üretime tam olarak devam etmede başı çekti ve bunun bir sonucu olarak yurtdışına giden bazı üretim hatları Çin'e geri döndü. Ülkede, dijital ekonominin temsil ettiği yeni iş biçimlerinde patlama yaşanıyor. Çin'in dijital ekonomisi halen dünyada ikinci sırada bulunuyor ve en yüksek büyüme hızına sahip. 2012 yılında 111,7 milyar ABD doları düzeyinde bulunan Çin'e yapılan doğrudan yabancı yatırımlar 2021'de 173,5 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaştı.

Qian, "Çin, Qualcomm'un dünya genelinde en büyük pazarlarından ve inovasyon üslerinden birisi haline geldi" dedi. Çin'in dijital ekonomisinin 5G, yapay zeka, Nesnelerin İnterneti ve Sanal Gerçeklik ile Artırılmış Gerçeklik (VR/AR) uygulamalarında görüldüğü üzere hızlı bir büyüme kaydettiğini ekleyen Qian, Qualcomm'un birlikte yeni bir dijital ekonomi modeli yaratmak üzere Çin endüstrisiyle entegre olmaya devam edeceğini belirtti. PayPal'ın Çin CEO'su Hannah Qiu, çevrimiçi ödeme devinin bir yılı aşkın bir süredir Çin'de faaliyet gösterdiğini söyledi. Qiu'ya göre PayPal'ın Çin'deki ana işi Çinli işletmelerin ürünlerini yurtdışı pazarlara daha iyi satmalarına yardımcı olmak.

Qiu şöyle devam etti: "Çin'in dışa açılmasından faydalandık. Çin'in daha üst seviyede dışa açılmasının Çin'de daha fazla pazar payı elde etmemize ve sınır ötesi ödemelerde ve Çin'in sermaye piyasaları ile yurtdışı sermaye piyasaları arasındaki iletişimde daha önemli bir rol oynamamıza yardımcı olacağına inanıyoruz." Çin'in sağlık sektörünün büyüme beklentisi hakkında iyimser olan AstraZeneca, Hainan Serbest Ticaret Limanı'nda bir internet hastanesi projesi kurdu. Şirketin, milyonlarca hastaya hizmet verecek platformuna şimdiden 100.000 doktor kayıt yaptırmış durumda.

AstraZeneca yönetim kurulu başkanı Leif Johansson, pandemi sonrasında inovasyon konseptini ilerletmeye, Çin'de sürekli yatırım yapmaya ve yerel kuruluşlarla işbirliğini derinleştirmeye devam edeceklerini söyledi. Kimya şirketi SABIC de Çin'in yeşil kalkınma hedefleri sayesinde iş fırsatları yakalamış. SABIC yönetim kurulu başkan yardımcısı ve CEO'su Yousef Abdullah Al-Benyan, şirketin kendi karbon nötrlük stratejisi ve Çin'in karbonda zirveye ulaşma ve nötrlük hedefleri göz önünde bulundurulduğunda SABIC'in Çin'de yatırım işbirliğine devam edeceğini söyledi.