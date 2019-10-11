Son Dakika Haberleri: "Çok Uzakta Değilsin Benimle Sohbet Edebilirsin" projesinin ilki gerçekleştirildi
Son Dakika Güncel 'Çok Uzakta Değilsin Benimle Sohbet Edebilirsin' projesinin ilki gerçekleştirildi

"Çok Uzakta Değilsin Benimle Sohbet Edebilirsin" projesinin ilki gerçekleştirildi

41 dakika önce

Erzincan'da "Çok Uzakta Değilsin Benimle Sohbet Edebilirsin" projesinin ilki gerçekleştirildi.

Erzincan'da "Çok Uzakta Değilsin Benimle Sohbet Edebilirsin" projesinin ilki gerçekleştirildi.


"Çok Uzakta Değilsin. Benimle Sohbet Edebilirsin." projesinin ilk programı Güzel Sanatlar Lisesinde yapıldı. Programda Prof. Dr. Ali Tan, Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerine e-konferans yöntemiyle hitap etti.


Tan, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ile telekonferans yöntemi ile görüştükten sonra öğrencilerin sorularını cevaplandırdı. Prof. Dr. Ali Tan, ayrıca müzikle, sanatla ilgili görüşlerini, eğitim hayatı ile ilgili hatıralarını katılımcılara anlattı. - ERZİNCAN

Erzincan, Ali Tan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 08:25 Kaynak: İHA
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