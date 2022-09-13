Akıllı telefon sektörünün başarılı oyuncularından Xiaomi, Eylül 2021'de kullanıcıların beğenisine sunduğu Civi modelinin devamı üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Nisan ayında Civi 1S modelini de vitrine çıkaran üretici, artık Civi 2 için geri sayıma geçti. Akıllı telefonla ilgili bazı detaylar halihazırda biliniyor ve lansman tarihi yaklaştıkça bu sızıntıların sayısında ciddi bir artış söz konusu. Son olarak Xiaomi Civi 2, MIUI 13 kodlarında ortaya çıktı.

Xiaomi Civi 2 kullanıcılara neler sunacak?

Xiaomi Civi 2, önceki Civi modellerine kıyasla önemli değişikliklerle karşımıza çıkacak. Buradaki en büyük fark şüphesiz işlemci tarafında olacak. Akıllı telefonda mayıs ayında tanıtılan ve orta segmente hitap eden Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 kullanılacak.

Akıllı telefon son olarak MIUI 13 kodlarında göründü. Ziyi kod adıyla ortaya çıkan cihaz Android 12 tabanlı MIUI 13 sürümünü çalıştıracak. Bu da tanıtım etkinliğinin yakında yapılacağının en büyük göstergesi. Hatta şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre bu ay içerisinde Çin'deki kullanıcıların beğenisine sunulacak. Ayrıca global pazarlarda da satışa çıkması bekleniyor. Tabii Çinli telefon üreticilerin sıklıkla tercih ettiği yeniden markalanma yöntemiyle.

iPhone 14 Pro'ların yeni özelliği Xiaomi'ye geliyor!

Modelde 6.55 inç 120Hz tazeleme hızı sunan FullHD AMOLED bir panel mevcut olacak. Bunun dışında 67W hızlı şarjı destekleyecek. Üçlü kamera kurulumuyla gelecek akıllı telefon muhtemelen özel VLOG modlarını da bünyesinde barındıracak.

Nisan ayında piyasaya sürülen Xiaomi Civi 1S'in teknik özellikleriyse şöyle: