Akıllı telefon sektörünün başarılı oyuncularından Xiaomi, Eylül 2021'de kullanıcıların beğenisine sunduğu Civi modelinin devamı üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Nisan ayında Civi 1S modelini de vitrine çıkaran üretici, artık Civi 2 için geri sayıma geçti. Akıllı telefonla ilgili bazı detaylar halihazırda biliniyor ve lansman tarihi yaklaştıkça bu sızıntıların sayısında ciddi bir artış söz konusu. Son olarak Xiaomi Civi 2, MIUI 13 kodlarında ortaya çıktı.
Xiaomi Civi 2 kullanıcılara neler sunacak?
Xiaomi Civi 2, önceki Civi modellerine kıyasla önemli değişikliklerle karşımıza çıkacak. Buradaki en büyük fark şüphesiz işlemci tarafında olacak. Akıllı telefonda mayıs ayında tanıtılan ve orta segmente hitap eden Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 kullanılacak.
Akıllı telefon son olarak MIUI 13 kodlarında göründü. Ziyi kod adıyla ortaya çıkan cihaz Android 12 tabanlı MIUI 13 sürümünü çalıştıracak. Bu da tanıtım etkinliğinin yakında yapılacağının en büyük göstergesi. Hatta şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre bu ay içerisinde Çin'deki kullanıcıların beğenisine sunulacak. Ayrıca global pazarlarda da satışa çıkması bekleniyor. Tabii Çinli telefon üreticilerin sıklıkla tercih ettiği yeniden markalanma yöntemiyle.
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Modelde 6.55 inç 120Hz tazeleme hızı sunan FullHD AMOLED bir panel mevcut olacak. Bunun dışında 67W hızlı şarjı destekleyecek. Üçlü kamera kurulumuyla gelecek akıllı telefon muhtemelen özel VLOG modlarını da bünyesinde barındıracak.
Nisan ayında piyasaya sürülen Xiaomi Civi 1S'in teknik özellikleriyse şöyle:
Ürünün seleflerinde olduğu gibi konseptini koruması bekleniyor. Bu da daha çok kadınlara hitap edeceği anlamına geliyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın! Son Dakika › Teknoloji › Xiaomi Civi 2, MIUI 13 kodlarında ortaya çıktı! - Son Dakika
Ekran: 6.55 inç, OLED, HDR10+, 120 Hz yenileme ve 240 Hz örnekleme hızıÇözünürlük: 1080×2400 piksel – Full HD+Cam koruması: Gorilla Glass 5Boyutlar ve ağırlık: 158.3 x 71.5 x 7 mm – 166 gramDonanım: İşlemci: Qualcomm Snapdragon 778G+ 5G (6 nm) – (1×2.5 GHz Cortex-A78 & 3×2.4 GHz Cortex-A78 & 4×1.8 GHz Cortex-A55)Grafik İşlem Birimi: Adreno 642LDepolama – RAM: 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM – UFS 2.2Kamera: Ana kamera: 64 MP, f/1.8, 26mm (geniş açılı)2. kamera: 8 MP, f/2.2, 120 derece (ultra geniş açılı)3. kamera: 2 MP, f/2.4 (makro)Arka kamera video: 4K 30 FPS – 1080p 30/60/120 FPSÖn kamera: 32 MP, 24mm (geniş açılı)Ön kamera video: 1080p @ 30/60fpsDiğer: Batarya: 4500 mAh, 55W hızlı şarj desteğiİşletim istemi: Android 12 işletim sistemi – MIUI 13 arayüzüEk Özellikler: Ekrandan parmak izi okuyucu
Ürünün seleflerinde olduğu gibi konseptini koruması bekleniyor. Bu da daha çok kadınlara hitap edeceği anlamına geliyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!
Son Dakika › Teknoloji › Xiaomi Civi 2, MIUI 13 kodlarında ortaya çıktı! - Son Dakika