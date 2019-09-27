Son Dakika Haberleri: "Çok yeni bir takımız"
Son Dakika Spor Haber

"Çok yeni bir takımız"

1 saat önce

Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören, yeni sezona genç bir takımla çıkacaklarını, bu nedenle de zamana ihtiyaçları bulunduğunu söyledi.

Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören, yeni sezona genç bir takımla çıkacaklarını, bu nedenle de zamana ihtiyaçları bulunduğunu söyledi.

Ligin ilk maçında Galatasaray Doğa Sigorta'yı ağırlayacaklarını hatırlatan başkent ekibinin başantrenörü Gören, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Her takım ilk haftada kazanmak ister. Ligin başlangıcı önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Takım olarak 4 haftadır çalıştıklarını dile getiren Burak Gören, "Çok yeni bir takımız. Zaman içinde daha iyi basketbol oynayan bir takım oluruz. Daha büyümeye ve sistemi oturtmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Galatasaray istikrarlı bir kadro yapısıyla sezona başlıyor"

Rakiplerinin geçen seneki kadrosunu tamamen koruduğunu dile getiren Burak Gören, şunları söyledi:

"Evimizde Galatasaray gibi önemli bir takımla başlıyoruz. Hem camia olarak, hem de basketbol takımı olarak büyük bir takım. İstikrarlı bir kadro yapısıyla sezona başlıyorlar. Onlar bize göre daha hazır bir takım. Bizim biraz daha zamana ihtiyacımız var. Takımımız genç oyunculardan kurulu bir takım. Geçen seneki kadrodan sadece iki oyuncumuz kaldı."

Ankara seyircisini de maça davet eden Türk Telekom Başantrenörü Gören, "Geçen sezon itibarıyla yaşattığımız sinerji nedeniyle bu maçı kazanmak istiyoruz. Bu istek ve arzuyla hazırlandık." diyerek sözlerini tamamladı.

Türk Telekom, Galatasaray, Sigorta, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Deprem sonrası Türk Telekom'dan hizmet alamayan vatandaşlar, bu ay fatura alınmamasını istedi
Galatasaray'dan flaş derbi kararı! Fenerbahçe'ye loca yok Galatasaray 38 maçtır evinde yenilmiyor 220 milyon euroluk Galatasaray-Fenerbahçe derbisi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.9.2019 13:14:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Çok yeni bir takımız"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]