Eğlence mekanında yakalanan 64 kişiye ceza - Son Dakika

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına göre, "çok yüksek riskli" (kırmızı) kategorideki illerden biri olan Konya'da, sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde eğlence mekanına giden 64 kişiye ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Selçuklu ilçesinde bir eğlence mekanının açık olduğu ve Kovid-19 önlemlerine uyulmadığı ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, baskın yapılan mekandaki 65 kişiye "sokağa çıkma kısıtlaması" ve "sosyal mesafe" kuralını ihlalden cezai işlem uyguladı.

Denetlenen iş yerinin ise daha önce mühürlendiği ancak mührün bozulduğu tespit edildi. İş yeri sorumlusu Selami Y. hakkında "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" ve "mühür bozma" suçundan adli işlem başlatıldı.