Son dakika! 'Çok yüksek riskli' Aksaray'da salgınla geçen 1 yıl; annesini kaybetti, kendisi ağır atlattı - Son Dakika

Son dakika! 'Çok yüksek riskli' Aksaray'da salgınla geçen 1 yıl; annesini kaybetti, kendisi ağır atlattı

11.03.2021 15:55

Edinilen son dakika gelişmesine göre 'Çok yüksek riskli' Aksaray'da salgınla geçen 1 yıl; annesini kaybetti, kendisi ağır atlattıSAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı tabloya göre, 'çok yüksek riskli il' olarak kırmızı kategoride yer alan Aksaray'da, koronavirüs salgınının Türkiye'de başlamasının birinci yılında cadde ve sokakların...

'Çok yüksek riskli' Aksaray'da salgınla geçen 1 yıl; annesini kaybetti, kendisi ağır atlattı

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı tabloya göre, 'çok yüksek riskli il' olarak kırmızı kategoride yer alan Aksaray'da, koronavirüs salgınının Türkiye'de başlamasının birinci yılında cadde ve sokakların boş olduğu gözlendi. Aksaray halkı ve esnafı, salgınla geçen seneyi değerlendirdi. Kapalı Çarşı esnafından Hacı Coşkun, "Koronavirüsten annemi kaybettim. Ağabeyim ve çevremdeki birçok kişi, hastalığa yakalandı. Ben çok ağır atlattım. Böbreklerime vurdu, şekerim yükseldi, kalp atışımı etkiledi" dedi.

Koronavirüs salgınının birinci yılında, 'çok yüksek riskli' il olan Aksaray'ın kırmızı kategoride yer alması nedeniyle koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimler devam etti. AFAD ekipleri, şehir genelinde HES sorgulaması yaparken, işlek noktalardan Bankalar Caddesi ile Eski Sanayi Caddesi'nde sakinlik hakim olduğu gözlendi. Denetimlerini sürdüren polis ekipleri ise maske ve mesafe konusunda halkı uyardı. Şehir genelinde berber, kuaför, güzellik salonu, güzellik merkezi, nikah salonu, düğün salonu, kütüphane girişlerinde de HES kodu kontrollerinin yapılması zorunluluğu getirildi.

'ÖLÜM ÇİZGİSİNE YAKLAŞTIM'

Aksaray halkı ve esnafı ise salgınla geçen 1 yılı değerlendirdi. Koronavirüs nedeniyle annesini kaybeden ve ağabeyi ile kendisi de hastalığı geçiren, Kapalı Çarşı esnafından Hacı Coşkun, "1 yıl içinde çok zorluklar yaşadık. Bu süreçte koronavirüsten annemi kaybettim. Ağabeyim, ben ve çevremdeki birçok kişi, bu hastalığa yakalandı. Ben hastalığı çok ağır atlattım. Annemi kaybettikten yaklaşık 40 gün sonra koronavirüse yakalandım. İlk önce böbreklerime vurdu daha sonra şekerim yükseldi. Bunun yanında kalp atışlarımı etkiledi. Yüksek ateş ve eklem ağrılarım oldu. 10 gün boyunca sıkıntı yaşadım ve daha sonra kendimi toparlayıncaya kadar evde kaldım. Ölüm çizgisine yaklaştım, şükür atlattım" diye konuştu.

'1 YILDIR AKRABALARIMLA GÖRÜŞMÜYORUM'

Salgın başladığından bu yana akrabalarıyla görüşmediğini belirten emekli öğretmen Bekir Fidan ise 'Koronavirüsten korunmak için günlük hayatta doğru yaşamamız lazım. Ben şehir merkezinde genelde öğleden önce işlerimi hallediyorum. Bu sayede kimseyle temas etmiyorum. 1 yıldır akraba ziyaretlerini kestim çünkü önce kendimizi sonra çevremizdekileri bu sayede koruruz. Özellikle bizim İngiltere'de, azımsanamayacak sayıda Aksaraylı hemşehrimiz var. Onların şehrimize gelmesi, mutasyonlu virüsü artırdı" dedi.

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Son dakika! 'Çok yüksek riskli' Aksaray'da salgınla geçen 1 yıl; annesini kaybetti, kendisi ağır atlattı
Son dakika! 'Çok yüksek riskli' Aksaray'da salgınla geçen 1 yıl; annesini kaybetti, kendisi ağır atlattı
Son dakika! 'Çok yüksek riskli' Aksaray'da salgınla geçen 1 yıl; annesini kaybetti, kendisi ağır atlattı
Son dakika! 'Çok yüksek riskli' Aksaray'da salgınla geçen 1 yıl; annesini kaybetti, kendisi ağır atlattı
Son dakika! 'Çok yüksek riskli' Aksaray'da salgınla geçen 1 yıl; annesini kaybetti, kendisi ağır atlattı
Son dakika! 'Çok yüksek riskli' Aksaray'da salgınla geçen 1 yıl; annesini kaybetti, kendisi ağır atlattı
Son dakika! 'Çok yüksek riskli' Aksaray'da salgınla geçen 1 yıl; annesini kaybetti, kendisi ağır atlattı
Son dakika! 'Çok yüksek riskli' Aksaray'da salgınla geçen 1 yıl; annesini kaybetti, kendisi ağır atlattı
Son dakika! 'Çok yüksek riskli' Aksaray'da salgınla geçen 1 yıl; annesini kaybetti, kendisi ağır atlattı
Son dakika! 'Çok yüksek riskli' Aksaray'da salgınla geçen 1 yıl; annesini kaybetti, kendisi ağır atlattı

Koronavirüs, Aksaray, Türkiye, Kalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! 'Çok yüksek riskli' Aksaray'da salgınla geçen 1 yıl; annesini kaybetti, kendisi ağır atlattı - Son Dakika


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