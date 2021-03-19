"Çok yüksek riskli" Amasya ve Tokat'ta Kovid-19 denetimleri sürüyor - Son Dakika

Sağlık Bakanlığınca açıklanan Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre, çok yüksek riskli grupta yer alan Tokat ile Amasya'da tedbir ve denetimler devam ediyor.

Tokat'ta Vali Ozan Balcı, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sümbül ve İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Gaziosmanpaşa Bulvarı'nda esnaf ve vatandaşlara tedbirler konusunda uyarıda bulundu.

Balcı, tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini vurgulayarak, "Maske, mesafe, temizlik kurallarına ve belirlenen tedbirlere uymaya hassasiyetle devam edelim. Bu mücadelede başarılı olmak elimizde. Hep birlikte başaracağız." dedi.

İl genelinde de cami hoparlöründen maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarılar yapılıyor.

Amasya

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde kent merkezindeki kafeterya ve lokanta gibi iş yerlerine yönelik denetimlere katıldı.

Kovid-19 bulaşma riskinin önlenmesi için "maske, mesafe, hijyen" kuralı ile alınan diğer tedbirlere mutlaka dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Masatlı, esnafa hayırlı işler diledi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına ekipleri de vatandaşların yoğun bulunduğu cadde, sokak ve semt pazarlarında denetimlerini sürdürdü.

Ekipler, toplu taşıma araçlarında denetim yaparak, kurallara uyanlara teşekkür etti.

Amasya Belediyesi ekiplerince de kent genelinde dezenfekte çalışmaları devam ediyor.