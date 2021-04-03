Çok yüksek riskli Ankara'da kısıtlamalı hafta sonu - Son Dakika

Çok yüksek riskli Ankara'da kısıtlamalı hafta sonu

03.04.2021 14:24
Çok yüksek riskli Ankara'da kısıtlamalı hafta sonu, System.String[]

Ankara'nın risk haritasında çok yüksek riskli (kırmızı) olmasından dolayı cuma akşam 21.00'den pazartesi sabah 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

Ankara'nın risk haritasında çok yüksek riskli (kırmızı) olmasından dolayı cuma akşam 21.00'den pazartesi sabah 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Bu kapsamda, Başkentlilerin sık sık kullandığı alanlar boş kaldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından 1 Mart'ta "İllerimiz risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldı. Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlendi. Buna göre normalleşme adımları uygulanacaktır. Tedbirli ve kademeli normalleşeceğiz" ifadeleri ile illere göre risk haritası paylaşılmıştı.

1 Mart'ta açıklanan risk haritasında 15 düşük riskli (mavi), içinde Ankara'nın da bulunduğu 28 il orta riskli (sarı), 23 il yüksek riskli (turuncu), 15 il ise çok yüksek riskli (kırmızı) kategorilerinde yer almıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Çok yüksek riskli grubu teşkil eden kırmızı kategorideki illerimizin sayısı, nüfusumuzun yüzde 80'ini teşkil eden 58 şehre ulaşmıştır" ifadeleriyle yeni kısıtlamaların geldiği açıklanmıştı.

Yayınlanan yeni risk haritasında 1 il düşük riskli (mavi), 10 il orta riskli (sarı), 12 il yüksek riskli (turuncu) kategoride yer aldı. İçinde Ankara'nın da bulunduğu 58 il ise, çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride değerlendirildi. Bu kapsamda, 1 Mart'ta orta riskli iller arasında olan Ankara, şimdi çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride yer alıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge çerçevesinde yeniden, Ankara'da, Cuma akşam 21.00'den Pazartesi sabah 05.00'e kadar 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlandı. Hafta sonu uygulanan kısıtlama kapsamında, fırın, market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçi gibi işletmeler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olarak vatandaşlara hizmet verebiliyor.

Jandarma kuş uçurtmadı

Öte yandan, Ankara İl Jandarma Komutanlığına bağlı Altındağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince oluşturulan sokağa çıkma kısıtlaması kontrol noktasında, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge doğrultusunda sokak ve caddelerdeki, araçlar ile vatandaşların kimlik ve izin belgeleri sorgulandı. Ekipler, sabit uygulama noktalarının dışında da ara sokaklarda vatandaşların kısıtlamaya uyması için megafon marifetiyle uyarılarda bulunurken, yaya devriyeler de gerçekleştirdi. - ANKARA

Çok yüksek riskli Ankara'da kısıtlamalı hafta sonu
Çok yüksek riskli Ankara'da kısıtlamalı hafta sonu
Çok yüksek riskli Ankara'da kısıtlamalı hafta sonu
Çok yüksek riskli Ankara'da kısıtlamalı hafta sonu
Çok yüksek riskli Ankara'da kısıtlamalı hafta sonu
Çok yüksek riskli Ankara'da kısıtlamalı hafta sonu
Çok yüksek riskli Ankara'da kısıtlamalı hafta sonu
Çok yüksek riskli Ankara'da kısıtlamalı hafta sonu
Çok yüksek riskli Ankara'da kısıtlamalı hafta sonu
Çok yüksek riskli Ankara'da kısıtlamalı hafta sonu
Çok yüksek riskli Ankara'da kısıtlamalı hafta sonu

Pazartesi, Ankara, Mart, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çok yüksek riskli Ankara'da kısıtlamalı hafta sonu - Son Dakika


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