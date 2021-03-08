'Çok yüksek riskli' Edirne'de cadde ve sokaklarda insan yoğunluğu - Son Dakika

'Çok yüksek riskli' Edirne'de cadde ve sokaklarda insan yoğunluğu

08.03.2021 15:19
'Çok yüksek riskli' Edirne'de cadde ve sokaklarda insan yoğunluğu, System.String[]

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında 'çok yüksek riskli' iller arasında yer alan Edirne'de, tedbirler en üst seviyeye çıkarılırken, dünkü sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bugün kentte insan yoğunluğu gözlendi.

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında 'çok yüksek riskli' iller arasında yer alan Edirne'de, tedbirler en üst seviyeye çıkarılırken, dünkü sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bugün kentte insan yoğunluğu gözlendi. Vakaların yoğun olduğu Keşan ilçesinde, bazı okullarda eğitime 10 gün ara verildi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık koronavirüs haritasında Edirne, 'çok yüksek risk' ile 'kırmızı' renkte yer aldı. Kentte, 100 bin nüfusa karşılık gelen koronavirüs vaka sayısı, 2 Mart'ta 107,43 iken son açıklanan haritada 180,01'e yükseldi. Vaka sayılarının artması üzerine Edirne Valisi Ekrem Canalp başkanlığında toplanan Pandemi Kurulu ile İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararlar hayata geçirildi. 150 metrekare ve üzerinde olan market girişlerinde HES kodu uygulaması başlatıldı. Meriç ve Tunca nehirlerinin kıyıları ile vatandaşların sıklıkla gittikleri tüm parklar, güvenlik şeritleri çekilerek, girişlere kapatıldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bugün de kentte denetimler sıkı bir şekilde sürdü. Polis ekipleri, taksi ve toplu taşıma araçlarında hijyen ve sosyal mesafe ve maske denetimi yaparken, belediye ekipleri de anonslarla vatandaşlara tedbirleri hatırlattı. Hava sıcaklığının 15 derece olduğu kentte vatandaşlar cadde ve sokaklara akın etti. Kent merkezinde trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde yoğunluk oluşurken, vatandaşların sosyal mesafeye uymadıkları görüldü.

'KOVİD KIRMIZISI MÜCADELEMİZ OLSUN'

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, sosyal medya üzerinden vatandaşlara tedbirlere uyma çağrısında bulundu. Gürkan, "Edirne Kırmızısı markamız, kovid kırmızısı mücadelemiz olsun. Haydi Edirne, şimdi birlik olma zamanı. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım. Ev ziyaretlerine gitmeyelim. Hepimizin sağlığı için el ele vererek, kovid kırmızısından bir an önce şehrimizi kurtaralım" dedi.

KEŞAN'DA BAZI OKULLARDA EĞİTİME ARA VERİLDİ Türkiye'nin koronavirüs risk haritasında 'çok yüksek risk' grubunda yer alan Edirne'nin Keşan ilçesinde pozitif vaka ve temaslı sayılarındaki artış nedeniyle bir dizi ek tedbir alındı. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık koronavirüs haritasında 'çok yüksek risk' grubuna 'kırmızı' renkte yer alan Keşan'da, Hıfzıssıhha Kurulu kararınca spor tesisleri ve spor alanlarının faaliyetleri geçici olarak kısıtlandı. İstanbul yolu üzerinde bulunan bir tekstil fabrikasında vaka ve temaslı sayılarının artması üzerine faaliyetlere bir hafta süreyle ara verildi. İlçedeki bir taksi durağının 10 gün süreyle faaliyetleri durduruldu. Şehir genelindeki tüm çay ocakları 2'nci bir karara kadar faaliyetlerine ara verdi. Cenazelerin, eve veya camiye götürülmeden direkt olarak mezarlığa götürülüp, cenaze namazının mezarlıkta kılınarak, defnedilmesine karar verilirken, cenazelerde, hayır amaçlı ikramlarda bulunulması yasaklandı. Bazı okul öncesi, ilk ve orta dereceli okullarda yüz yüze eğitime 10 gün süreyle ara verilmesi kararı alındı.

SMS'LE UYARI Edirne Valiliği, koronavirüs vakalarının artması nedeniyle vatandaşları, cep telefonlarına SMS göndererek, dikkatli olmaları yönünde uyardı. Mesajda, "Kıymetli Keşanlı vatandaşlarımız. Son bir haftadır, Edirne'deki vakaların büyük çoğunluğu Keşan ilçemiz kaynaklıdır. Vakaların bulaş kaynağına ilişkin araştırmalarımız yoğun olarak ev ziyaretlerini gösteriyor. Lütfen komşularımızın, akrabalarımızın, arkadaşlarımızın ziyaret taleplerini kabul etmeyelim. Hepimiz aile üyelerimizi bu konuda uyaralım. Unutmayalım ki evimizin dışında maske takıyor olsak da ev ziyaretleri maskesiz olarak gerçekleşiyor ve virüsün bulaşmasını kolaylaştırıyor. Çaba ve hassasiyetiniz için teşekkür ederiz. Birlikte başaracağız" ifadelerine yer verildi.

KURALLARA UYMAYANLARA CEZA

İlçe genelinde polis ve zabıta ekipleri de denetimlerini artırdı. Keşan'da sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı ilk cumartesi gününde, İçişleri Bakanlığı'nın 'Haftalık tematik denetimler' konulu ek denetim genelgesi kapsamında, 272 iş yeri denetlendi. Denetimlerde maske takmayan 51 kişiye 45 bin 900 lira idari para cezası uygulandı. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu dün ise ekiplerin yaptığı denetimlerde 202 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak, 13 kişiye maske takmamak, 2 kişiye ise karantina tedbirlerine uymamaktan adli ve idari işlem yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Hisarcık, Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Çok yüksek riskli' Edirne'de cadde ve sokaklarda insan yoğunluğu - Son Dakika


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