Çok yüksek riskli il Samsun'da Valilikten "Benim rengim mavide" kampanyası - Son Dakika

Çok yüksek riskli il Samsun'da Valilikten "Benim rengim mavide" kampanyası
05.03.2021 18:33
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre çok yüksek riskli iller arasında bulunan Samsun'da, Valilik tarafından Kovid-19 vakalarının azaltılması için "Benim rengim mavide" kampanyası başlatıldı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre çok yüksek riskli iller arasında bulunan Samsun'da, Valilik tarafından Kovid-19 vakalarının azaltılması için "Benim rengim mavide" kampanyası başlatıldı.
Samsun Valiliğinin sosyal medya sitesinden başlattığı kampanyada, "#BenimRengimMavi'de", "#SamsunaMaviYakışır" ve "#HedefMaviSamsun" hashtag paylaşımları yer alıyor.
Paylaşımlarda, "Güzel sahillerimizde birlikte olacağımız mutlu günler yakın. #SamsunaMaviYakışır #HedefMaviSamsun. Koronavirüsün rengi kırmızıyla sağlığın rengi mavi arasındaki mücadelede #BenimRengimMavi'de önlemlere uy, aile ve taziye ziyaretlerine ara ver! Senin için mücadele eden sağlık çalışanlarının emeklerini boşa çıkarma!" ifadelerine yer verildi.
Son Dakika Son Dakika: 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için ön başvurular 15-26 Mart tarihlerinde yapılacak Son Dakika: PFDK, Ankaragücü maçında kırmızı kart gören G.Saraylı Mohamed'e 1 maç ceza verdi Christoph Daum'un Türkiye paylaşımlarına Emre Belözoğlu'ndan tepki: Bizi rahatsız ediyor 377 milyon liralık tarımsal destek ödemesi bugün hesaplarda olacak 11 şehidimiz için mesaj yayınlayan Demirtaş'ın, "Şehit" yerine "Yaşamını yitiren askerler" demesi büyük tepki çekti Kasımpaşa'daki Divanhane İBB ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nı karşı karşıya getirdi Kaymakamın tepki çeken görüntüsü sonrası Zonguldak Valiliği'nden açıklama geldi Türkiye'nin 'Mısır açılımı' Yunanistan'ı harekete geçirdi, Miçotakis apar topar Sisi'yi aradı