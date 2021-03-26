Çok yüksek riskli ilde kurallar hiçe sayılıyor - Son Dakika

Çok yüksek riskli ilde kurallar hiçe sayılıyor

26.03.2021 15:52

Çok yüksek riskli ilde kurallar hiçe sayılıyor Sağlık Bakanlığının verilerine göre çok yüksek riskli iller arasında yer alan Tokat'ta endişe verici görüntüler yaşanıyor.

Çok yüksek riskli ilde kurallar hiçe sayılıyor

TOKAT - Sağlık Bakanlığının verilerine göre çok yüksek riskli iller arasında yer alan Tokat'ta endişe verici görüntüler yaşanıyor.

Türkiye'de çok riskli iller arasında yer alan Tokat'ta vaka sayıları her geçen gün artarken, önlemler yetersiz kalıyor. Parklarda banklarda oturan vatandaşlar sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal ediyor. Denetimlerin yetersiz kalması nedeni ile kurallara dikkat etmeyen vatandaşlar bulaş riskini artmasına neden oluyor. Tokat'ta vaka oranlarının artışında bir başka etken ise korona virüs hastalığına yakalananların temaslı olduğu kişileri söylememesi olarak gösteriliyor. Uzmanlar ise açık havada olunsa da maske ve mesafenin önemin dikkat çekiyor.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Kliniği Öğretim Üyesi Dr. Zafer Parlak, Tokat'ın en başından beri yüksek riskli iller arasında olduğuna dikkat çekerek, "Ne yazık ki vaka sayısı giderek artıyor. Bunda tabi değişik faktörler var. Türkiye genelinde kısıtlamaların gevşetilmesi halk arasında yanlış anlaşılıyor. Sanki artık pandemi sonlanacak, artık çok eskisi kadar dikkat edilmesine gerek yok gibi algılanıyor. Bu çok çok yanlış bir düşüncedir. Bütün önlemler uygulamalar aynen eskisi gibi devam etmek zorundadır. Birkaç ay daha dişimizi sıkmalıyız" dedi.

Temaslı oldukları kişileri gizliyorlar, test yaptırmayanlar var

Vaka artışlarındaki nedenleri sıralayan Parlak, "Korona testi pozitif çıkan kişilerin bunu gizlediğine dair bilgiler var. Bu çok yanlış ve vicdanen de günah. Çünkü pozitif olan kişi bunu gizlediği takdirde etrafına bulaştıracak, pandeminin önü alınamayacak. Bunun sebebi olarak da işte işe gidebilmek, işte günlük hayatın aksamaması kaygısı. Pozitif olan kişi karantina sürecinde kalacak. 'Test yapılır da pozitif çıkarsa karantinaya alınmak zorunda kalınır' diye test yaptırmayanların da olduğunu duyuyoruz. Kesinlikle şüpheli durumda testini yaptıracak ve pozitif çıktığında başkalarına bulaştırmamak için karantinaya girecek" diye konuştu.

Açık havada maske takmayanlar riskte

Açık havada da olsa maske ve mesafe kurallarına uyulmadığında bulaş riskinin arttığına dikkat çeken Parlak, "Eğer iki kişi ve ikisi de maskesizse hemen hemen birinde varsa, diğerine bulaşır. İkisi de maskeliyse bu şekilde bulaş ihtimali çok çok düşük oluyor. Ama işte ne yazık ki insanlar bir araya geldiklerinde sürekli maskeli duramıyorlar. Maskeyi çıkarıp işte çay içiyor, konuşuyorlar. Maskeyi çıkarma durumları olacaksa kesinlikle o zaman da mesafeye uymak zorundalar. Açık havada da olsa, bir buçuk iki metreden daha yakın bulunmayacaklar. Açık havada da sonuçta o yakın mesafede korunma önlemleri alınmadığı takdirde o temas ve bulaş olacaktır. Açık havada olmak bulaş riskini azaltıyor ama ortadan kaldırıyor gibi bir şey yok. Maske takıyor ama burnu açıkta. Bunun maskesiz olmakla bir farkı yoktur. Maske kullanımı derken kesinlikle ağız ve burnu tam olarak kapatması gerekiyor. Böyle bir yanlış kullanım olduğu takdirde maske kullanıyor olarak kabul etmeyeceğiz. Lütfen ona da dikkat etsin vatandaş. Yani kesinlikle maske düzgün kullanılacak, burnu ağzı tam olarak kapatacak" ifadelerini kullandı.

Çok yüksek riskli ilde kurallar hiçe sayılıyor
Çok yüksek riskli ilde kurallar hiçe sayılıyor
Çok yüksek riskli ilde kurallar hiçe sayılıyor
Çok yüksek riskli ilde kurallar hiçe sayılıyor

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Koronavirüs, Türkiye, Tokat, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Çok yüksek riskli ilde kurallar hiçe sayılıyor - Son Dakika


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