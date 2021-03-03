"Çok yüksek riskli iller" arasında olan Edirne'de "tedbirlere uyun" çağrısı - Son Dakika

Edirne'nin İpsala ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka artışlarına karşın vatandaşlara "Tedbirlere uyun" uyarıları yapılıyor.

Kaymakamlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, ilçedeki denetim ve hijyen çalışmalarının Kaymakam Ekrem Güngör koordinasyonunda sıkı şekilde yürütüldüğü belirtildi.

Çalışmalarını aralıksız sürdüren denetim ve hijyen ekiplerinin vatandaşları salgına karşı dikkatli olmaları yönünde uyardığı aktarılan açıklamada, "Salgınla mücadele rehavete kapılmadan ve önlemler bırakılmadan yapılmalı. Salgından korunmak için maskemizi takalım, sosyal mesafemizi koruyalım, temizlik kurallarına dikkat edelim ve kapalı mekanları sürekli havalandıralım. Bu süreçte ziyaretlerimizi erteleyelim." ifadesine yer verildi.

Vaka artışı devam ediyor

Sağlık Bakanlığının haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarına göre Edirne'de vaka sayısı 107,43 olarak belirlenmişti.

Geçen haftaya göre 75,29'dan 107,43'a yükselen Edirne, "çok yüksek riskli" iller arasında yer aldı.

Kentte lokanta, kafe ve restoranlar tedbirler kapsamında kapalı durumda bulunuyor.