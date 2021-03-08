"Haftalık Tematik Denetimler" kapsamında Samsun'da tedbirlere uymayanlara 42 bin 164 lira ceza - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek risk" kategorisindeki Samsun'da denetimler kapsamında tedbirlere aykırı davranan kişilere 42 bin 164 liralık ceza uygulandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il Valiliğine gönderilen "Haftalık Tematik Denetimler" genelgesi kapsamında Samsun'da, şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan her türlü toplu ulaşım araçları ile havalimanı, gar ve otogar gibi yerlerde denetim gerçekleştirildi.

Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde 8 Mart'ta 11 bölgede 116 personel ile 2 bin 472 kişi, 126 ticari taksi, 14 taksi durağı, 700 toplu taşıma aracı ve 11 semt pazarı denetlendi.

Denetimlerde karantina tedbirini ihlal eden 2 kişiye, toplu taşıma tedbirlerine uymayan 11 firmaya, 1 taksi sürücüsüne ve maske kuralına uymayan 8 kişiye toplam 42 bin 164 lira ceza uygulandı.