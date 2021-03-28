Çok yüksek riskli illerden Edirne'de caddelere bilgilendirici broşür asıldı - Son Dakika

Edirne Valiliği koordinasyonundaki İl Özel İdaresi ekipleri, işlek caddeler başta olmak üzere kent geneline broşür astı.

Vaka sayıları artan ve haritada "kırmızı" renkle gösterilen Edirne'de, vatandaşlar salgına karşın uyarılıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına göre "çok yüksek riskli" iller arasında yer alan Edirne'de, İl Özel İdaresi ekiplerince caddelere salgınla ilgili bilgilendirici broşürler asıldı.

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